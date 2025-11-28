Ryanair: Τέλος στο πρόγραμμα Prime – οι επιβάτες «κέρδισαν» περισσότερα από την εταιρεία

Έπειτα από οκτώ μήνες λειτουργίας, η Ryanair αποφάσισε να καταργήσει το πρόγραμμα επιβράβευσης των τακτικών επιβατών Prime, διότι εκμεταλλεύτηκαν υπερβολικά τα προνόμια που τους έδινε.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, το πρόγραμμα προσέφερε στους ταξιδιώτες εκπτώσεις, δωρεάν κρατήσεις θέσεων σε έως και 12 πτήσεις το χρόνο και ταξιδιωτική ασφάλιση.

Σύμφωνα με το Guardian, στο Prime της Ryanair είχαν εγγραφεί 55.000 επιβάτες, αποφέροντας 4,4 εκατομμύρια ευρώ σε συνδρομές. Όμως οι πελάτες είχαν κερδίσει περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιά στην εταιρεία.

Ο διευθυντής μάρκετινγκ της Ryanair δήλωσε ότι «η δοκιμή κόστισε περισσότερα χρήματα από όσα απέφερε». Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει την προσφορά εκπτώσεων σε «όλους τους πελάτες μας» και όχι μόνο στα μέλη του Prime.

Τον περασμένο Φεβρουάριο ξεκίνησε το Prime της Ryanair με κόστος 79 λίρες και 79 ευρώ ετησίως (με αυτόματη ανανέωση ) για τους πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ. Καθώς το κόστος θέσεων κυμαίνεται από 4,50 έως 38 λίρες, το πρόγραμμα θα μπορούσε να έχει εξοικονομήσει μεταξύ 54 και 456 λίρες, το ισοδύναμο αρκετών πτήσεων για όσους χρησιμοποιούν το μέγιστο των 12 πτήσεων ετησίως.