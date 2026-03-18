Ρούτε: Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συζητούν για τον «καλύτερο τρόπο» επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι οι σύμμαχοι της στρατιωτικής συμμαχίας, στην οποία περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ, συζητούσαν τον «καλύτερο τρόπο» για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται συνήθως ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο.

Το Ιράν έχει εμποδίσει τη λειτουργία του στενού εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Έχω έρθει σε επαφή με πολλούς συμμάχους. Όλοι συμφωνούμε, φυσικά, ότι αυτό το στενό πρέπει να ανοίξει ξανά. Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι σύμμαχοι συνεργάζονται, συζητούν πώς να το κάνουν αυτό, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουν», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε άσκηση του ΝΑΤΟ στη βόρεια Νορβηγία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε άλλες παγκόσμιες δυνάμεις να στείλουν πολεμικά πλοία για να συνοδεύσουν τις νηοπομπές δεξαμενόπλοιων μέσω του Πορθμού του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας πλωτής οδού για τον εφοδιασμό πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο. Νωρίτερα σήμερα, δημοσίευσε ένα άρθρο στο Truth Social με τίτλο «Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να πάρουν τον έλεγχο — να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να βοηθήσουν στο άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ».