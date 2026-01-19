Ρωσία: Πηδούν από παράθυρα στον 7ο όροφο – Θάφτηκε κάτω από το χιόνι η Καμτσάτκα μετά από πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα (βίντεο)

Κάτω από το χιόνι σκεπάστηκε η Καμτσάτκα, πόλη της Ρωσίας στην ανατολική Σιβηρία, με το χιόνι να έχει σκεπάσει ολόκληρες πολυκατοικίες.

Εικόνες αποκάλυψης μεταδίδονται από την ρωσική πόλη καθώς οι κάτοικοι χρησιμοποιούν τα παράθυρα των πάνω ορόφων για να βγουν από τις πολυκατοικίες. Η ζωή στην χερσόνησο της Ρωσικής Άπω Ανατολής έχει παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες κακοκαιρίας και σφοδρής χιονόπτωσης που έχει καλύψει τα πάντα.



Στην πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν μεγάλη ποσότητα χιονιού έπεσε από στέγες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και οι χιονοπτώσεις έσπασαν κάθε ρεκόρ. Ο δήμαρχος της πόλης, Γιεβγκένι Μπελιάεφ, έχει κηρύξει από την περασμένη Πέμπτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορούν να διατεθούν πρόσθετοι πόροι για την απομάκρυνση του χιονιού.

Σε πολλές συνοικίες, όπως φαίνεται και στα βίντεο που αναρτούν οι κάτοικοι στο διαδίκτυο, το χιόνι φτάνει μέχρι και τον τελευταίο όροφο του κτηρίου. HOLY SH*T!



Record snowfall buries buildings and towns in Russia’s Kamchatka.



I promise to never complain about 6 inches of snow in New York again. pic.twitter.com/jSndL10f3b January 18, 2026

Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για έντονες χιονοπτώσεις και επικίνδυνες συσσωρεύσεις πάγου σε περιοχές των διαμερισμάτων Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι και Ελιζόφσκι. Οι ανατολικοί άνεμοι πνέουν με ταχύτητες 25 έως 30 μέτρων/δευτερόλεπτο και οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 0 και 2 βαθμών Κελσίου, καθιστώντας τις μετακινήσεις επικίνδυνες.

Παιδιά φαίνεται να «κάνουν τσουλήθρα» σε ένα στρώμα χιονιού τόσο ψηλό όσο μία πολυκατοικία στην Καμτσάτκα της Ρωσίας, διασκεδάζοντας με τα έλκηθρα και κάνοντας σκι. Children sliding down a snowdrift as tall as an apartment building in Kamchatka, Russia, after the massive snowfalls of the past days.pic.twitter.com/RDAlKi84RC January 17, 2026

Άλλοι φαίνεται να το διασκεδάζουν πηδώντας από τα παράθυρα τους και καταλήγοντας στο απαλό χιόνι. ❄️🇷🇺 Kamchatka region on Russia's Far East is covered in snow up to the 2nd floor



This guy didn't miss his chance pic.twitter.com/yAfoD91Q7n January 14, 2026

Η χερσόνησος Καμτσάτκα κατέγραψε τη μεγαλύτερη χιονόπτωση που έχει παρατηρηθεί ποτέ, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ρωσίας, καταρρίπτοντας το ρεκόρ χιονιού 146 ετών.

Forget Western New York! In Russia's far east, a snowstorm that began Jan 12 dumped almost constant heavy snow across much of the Kamchatka Peninsula for several days. Some areas saw 5–7 ft of snow, and drifts piled up#Kamchatka #Russia #FarEastRussia #RussianWeather… pic.twitter.com/7sV4lN61qF January 19, 2026