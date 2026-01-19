Ρωσία: Πηδούν από παράθυρα στον 7ο όροφο – Θάφτηκε κάτω από το χιόνι η Καμτσάτκα μετά από πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα (βίντεο)
Έσπασε ρεκόρ που κρατούσε 146 χρόνια - Χιονίζει στην περιοχή από τις 12 Ιανουαρίου
Κάτω από το χιόνι σκεπάστηκε η Καμτσάτκα, πόλη της Ρωσίας στην ανατολική Σιβηρία, με το χιόνι να έχει σκεπάσει ολόκληρες πολυκατοικίες.
Εικόνες αποκάλυψης μεταδίδονται από την ρωσική πόλη καθώς οι κάτοικοι χρησιμοποιούν τα παράθυρα των πάνω ορόφων για να βγουν από τις πολυκατοικίες. Η ζωή στην χερσόνησο της Ρωσικής Άπω Ανατολής έχει παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες κακοκαιρίας και σφοδρής χιονόπτωσης που έχει καλύψει τα πάντα.
Στην πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν μεγάλη ποσότητα χιονιού έπεσε από στέγες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και οι χιονοπτώσεις έσπασαν κάθε ρεκόρ. Ο δήμαρχος της πόλης, Γιεβγκένι Μπελιάεφ, έχει κηρύξει από την περασμένη Πέμπτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορούν να διατεθούν πρόσθετοι πόροι για την απομάκρυνση του χιονιού.
Σε πολλές συνοικίες, όπως φαίνεται και στα βίντεο που αναρτούν οι κάτοικοι στο διαδίκτυο, το χιόνι φτάνει μέχρι και τον τελευταίο όροφο του κτηρίου.
Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για έντονες χιονοπτώσεις και επικίνδυνες συσσωρεύσεις πάγου σε περιοχές των διαμερισμάτων Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι και Ελιζόφσκι. Οι ανατολικοί άνεμοι πνέουν με ταχύτητες 25 έως 30 μέτρων/δευτερόλεπτο και οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 0 και 2 βαθμών Κελσίου, καθιστώντας τις μετακινήσεις επικίνδυνες.
Παιδιά φαίνεται να «κάνουν τσουλήθρα» σε ένα στρώμα χιονιού τόσο ψηλό όσο μία πολυκατοικία στην Καμτσάτκα της Ρωσίας, διασκεδάζοντας με τα έλκηθρα και κάνοντας σκι.
Άλλοι φαίνεται να το διασκεδάζουν πηδώντας από τα παράθυρα τους και καταλήγοντας στο απαλό χιόνι.
Η χερσόνησος Καμτσάτκα κατέγραψε τη μεγαλύτερη χιονόπτωση που έχει παρατηρηθεί ποτέ, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ρωσίας, καταρρίπτοντας το ρεκόρ χιονιού 146 ετών.
Μπορεί οι εικόνες να είναι εντυπωσιακές, όμως τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν έλλειψη τροφίμων στα καταστήματα, ενώ κάτοικοι δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να προμηθευτούν ακόμη και αναγκαία φάρμακα.
