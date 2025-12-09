Ρωσία: Οι μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επαφή με αυτές των ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Κατασκοπείας (SVR) της Ρωσίας, Σεργκέι Ναρίσκιν, δήλωσε σήμερα ότι οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Ρωσίας βρίσκονται σε επαφή, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

«Οι επίσημοι εκπρόσωποι των υπηρεσιών μας εκπληρώνουν το καθήκον τους, και οι εκπρόσωποι της CIA εκπληρώνουν τα δικά τους καθήκοντα. Συνεπώς, επαφές υπάρχουν», δήλωσε ο Ναρίσκιν σε δημοσιογράφους, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.