Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν 146 αιχμαλώτους πολέμου

Η ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε με μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν 146 αιχμαλώτους πολέμου
DEBATER NEWSROOM

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα 146 αιχμαλώτους πολέμου από κάθε πλευρά έπειτα από μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε ότι όλοι οι Ρώσοι που απελευθερώθηκαν βρίσκονται στη Λευκορωσία και λαμβάνουν ψυχολογική και ιατρική βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ουκρανία παρέδωσε επίσης στη Μόσχα οκτώ Ρώσους πολίτες, κατοίκους της περιφέρειας Κουρσκ, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ