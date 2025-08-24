Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν 146 αιχμαλώτους πολέμου

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα 146 αιχμαλώτους πολέμου από κάθε πλευρά έπειτα από μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε ότι όλοι οι Ρώσοι που απελευθερώθηκαν βρίσκονται στη Λευκορωσία και λαμβάνουν ψυχολογική και ιατρική βοήθεια.

Η Ουκρανία παρέδωσε επίσης στη Μόσχα οκτώ Ρώσους πολίτες, κατοίκους της περιφέρειας Κουρσκ, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.