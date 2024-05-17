Έκρηξη σημειώθηκε απόψε στη Στρατιωτική Ακαδημία Επικοινωνιών Μπουντιόνι, στην Αγία Πετρούπολη, μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το κρατικό πρακτορείο RIA επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους σύμφωνα με τους οποίους ένας κάτοικος ανέφερε μια έκρηξη στη στρατιωτική ακαδημία.

Σύμφωνα με το Baza, ένα κανάλι στο Telegram που συνδέεται με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν.

