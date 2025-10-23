Reuters: Κίνα και Ινδία περιορίζουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις ρωσικές εταιρείες Rosneft και Lukoil, οι μεγάλες κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες της Κίνας αναστέλλουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Η κίνηση αυτή συμβαδίζει με τις προβλέψεις ότι οι διυλιστές στην Ινδία, τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου, θα μειώσουν σημαντικά τις εισαγωγές αργού από τη Μόσχα, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις αμερικανικές κυρώσεις λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ινδία αντιμετωπίζει, επίσης, σημαντική μείωση στις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία. Πηγές του Bloomberg και του Reuters ανέφεραν ότι η συνέχιση των πετρελαϊκών συναλλαγών με τη Ρωσία καθίσταται πρακτικά αδύνατη για τα ινδικά διυλιστήρια υπό τις νέες αμερικανικές κυρώσεις.

Η Ρωσία ενδέχεται να χάσει μια σημαντική πηγή εσόδων, καθώς η Ινδία και η Κίνα ήταν οι κύριοι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Το 2025, η Κίνα κάλυψε πάνω από το ένα τρίτο των εισαγωγών πετρελαίου της από ρωσικές προμήθειες.

Η πτώση της ζήτησης από τους δύο μεγαλύτερους πελάτες της Ρωσίας αναμένεται να επηρεάσει τα ρωσικά έσοδα και να αναγκάσει τους μεγαλύτερους εισαγωγείς του κόσμου να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές, αυξάνοντας τις τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι κινεζικές κρατικές εταιρείες PetroChina, Sinopec, CNOOC και Zhenhua Oil θα απέχουν προσωρινά από τις θαλάσσιες συναλλαγές με ρωσικό πετρέλαιο λόγω ανησυχιών για τις κυρώσεις. Οι εταιρείες αυτές δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.

Η Κίνα εισάγει περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου ημερησίως δια θαλάσσης, κυρίως μέσω ανεξάρτητων διυλιστηρίων, γνωστών ως «teapots». Οι εκτιμήσεις για τις κρατικές αγορές ποικίλλουν: η Vortexa Analytics τις υπολογίζει σε λιγότερο από 250.000 βαρέλια ημερησίως για τους πρώτους 9 μήνες του 2025, ενώ η Energy Aspects τις εκτιμά σε 500.000 βαρέλια.

Η Unipec, εμπορικός βραχίονας της Sinopec, σταμάτησε την προηγούμενη εβδομάδα τις αγορές ρωσικού πετρελαίου μετά την απόφαση της Βρετανίας να επιβάλει κυρώσεις σε Rosneft, Lukoil, πλοία του σκιώδους στόλου και σε κινεζικές οντότητες, σύμφωνα με εμπορικές πηγές.

Η Rosneft και η Lukoil πωλούν το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους στην Κίνα μέσω μεσαζόντων, αντί απευθείας στους αγοραστές. Οι ανεξάρτητες εταιρείες διύλισης πιθανότατα θα σταματήσουν προσωρινά τις αγορές για να αξιολογήσουν τις συνέπειες των κυρώσεων, αλλά αναμένεται να συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Πριν από τις κυρώσεις, οι προσφορές για το αργό ESPO με φόρτωση τον Νοέμβριο υποχώρησαν σε πριμ 1 δολαρίου ανά βαρέλι έναντι του ICE Brent, από 1,70 δολάρια στις αρχές Οκτωβρίου.

Η Κίνα εισάγει επίσης περίπου 900.000 βαρέλια ημερησίως ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, αποκλειστικά για την PetroChina, η οποία αναμένεται να επηρεαστεί ελάχιστα από τις κυρώσεις.

Τόσο η Ινδία όσο και η Κίνα αναμένεται να στραφούν σε άλλες πηγές εφοδιασμού, αυξάνοντας τις τιμές του πετρελαίου από περιοχές που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως η Μέση Ανατολή, η Αφρική και η Λατινική Αμερική.