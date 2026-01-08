Reuters: Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει εφάπαξ πληρωμής σε κάθε Γροιλανδό, για να τους πείσει να ενταχθούν στις ΗΠΑ

Σε μια κίνηση προκειμένου να πείσει τους κατοίκους της Γροιλανδίας να ενταχθούν στις ΗΠΑ σκέφτεται να προχωρήσει ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν την αποστολή εφάπαξ πληρωμών στους Γροιλανδούς στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να τους πείσουν να αποσχιστούν από τη Δανία και ενδεχομένως να ενταχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ενώ το ακριβές ποσό σε δολάρια και η εφοδιαστική οποιασδήποτε πληρωμής δεν είναι σαφή, Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών του Λευκού Οίκου, έχουν συζητήσει ποσά που κυμαίνονται από 10.000 έως 100.000 δολάρια ανά άτομο, δήλωσαν δύο από τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν για να συζητήσουν εσωτερικές συζητήσεις.

Η ιδέα της άμεσης πληρωμής των κατοίκων της Γροιλανδίας, ενός υπερπόντιου εδάφους της Δανίας, προσφέρει μια εξήγηση για το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να «αγοράσουν» το νησί των 57.000 κατοίκων, παρά την επιμονή των αρχών στην Κοπεγχάγη και το Νουούκ ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται.

Η τακτική αυτή συγκαταλέγεται στα διάφορα σχέδια που συζητούνται από τον Λευκό Οίκο για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού . Ωστόσο, κινδυνεύει να θεωρηθεί υπερβολικά συναλλακτική και ακόμη και υποτιμητική για έναν πληθυσμό που εδώ και καιρό συζητά την ανεξαρτησία του και την οικονομική του εξάρτηση από τη Δανία.

Γροιλανδία: Οι συζητήσεις και οι αντιδράσεις

«Αρκετά πια… Τέλος οι φαντασιώσεις περί προσάρτησης», έγραψε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε ανάρτησή του στο Facebook την Κυριακή, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εκ νέου στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν το νησί.

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του ότι είναι πλούσια σε ορυκτά που απαιτούνται για προηγμένες στρατιωτικές εφαρμογές. Έχει επίσης δηλώσει ότι το Δυτικό Ημισφαίριο πρέπει γενικά να βρίσκεται υπό τη γεωπολιτική επιρροή της Ουάσινγκτον.

Ενώ εσωτερικές διαβουλεύσεις σχετικά με τον τρόπο κατάληψης της Γροιλανδίας έχουν λάβει χώρα μεταξύ των βοηθών του Τραμπ από πριν αναλάβει τα καθήκοντά του πριν από ένα χρόνο, έχει υπάρξει ανανεωμένη επείγουσα ανάγκη μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από την κυβέρνησή του σε μια τολμηρή επιχείρηση «αρπαγής και κατάληψης» το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Μία πηγή ανέφερε ότι οι βοηθοί του Λευκού Οίκου ήταν πρόθυμοι να μεταφέρουν την ορμή από την επιχείρηση Μαδούρο προς την επίτευξη των άλλων μακροχρόνιων γεωπολιτικών στόχων του Τραμπ.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από άποψη εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να το κάνει», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή. «Είναι τόσο στρατηγικό».

Μία από τις πηγές που είναι εξοικειωμένη με τις συζητήσεις στον Λευκό Οίκο δήλωσε ότι οι εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με τις εφάπαξ πληρωμές δεν ήταν απαραίτητα κάτι καινούργιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο άτομο, οι συζητήσεις αυτές είχαν γίνει πιο σοβαρές τις τελευταίες ημέρες και οι βοηθοί συζητούσαν υψηλότερες τιμές, με μια πληρωμή 100.000 δολαρίων ανά άτομο – η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα μια συνολική πληρωμή σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων – να αποτελεί πραγματική πιθανότητα.

Πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν πιθανές πληρωμές ήταν ασαφείς, όπως το πότε και πώς θα καταβάλλονταν εάν η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθούσε αυτή την οδό ή τι ακριβώς θα αναμενόταν από τους Γροιλανδούς σε αντάλλαγμα. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι η στρατιωτική επέμβαση είναι πιθανή, αν και αξιωματούχοι έχουν επίσης δηλώσει ότι οι ΗΠΑ προτιμούν να αγοράσουν το νησί ή να το αποκτήσουν με διπλωματικά μέσα.