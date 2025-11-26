“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Χονγκ Κονγκ: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστες με 2.000 διαμερίσματα – Αναφορές για πολλούς παγιδευμένους (βίντεο)

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο συγκρότημα Wang Fuk Court

DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:18

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ, με πολλούς ανθρώπους να είναι παγιδευμένοι στο κτίριο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη βόρεια συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, με πυκνούς γκρίζους καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση και τις υπηρεσίες έκτακτου ανάγκης να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της.

Αρκετοί άνθρωποι είναι παγιδευμένοι μέσα, μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, επικαλούμενο την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας υπέστη σοβαρά εγκαύματα, ανέφερε.

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα κατοικιών που αποτελείται από οκτώ τετράγωνα, παρέχοντας σχεδόν 2.000 οικιστικές μονάδες. Αρκετοί πύργοι γύρω από τον φλεγόμενο πύργο έχουν σκαλωσιές από μπαμπού στο εξωτερικό τους.

