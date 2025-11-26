Χονγκ Κονγκ: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστες με 2.000 διαμερίσματα – Αναφορές για πολλούς παγιδευμένους (βίντεο)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ, με πολλούς ανθρώπους να είναι παγιδευμένοι στο κτίριο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη βόρεια συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, με πυκνούς γκρίζους καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση και τις υπηρεσίες έκτακτου ανάγκης να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της.

Video shows frequent explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district of Hong Kong, China, many people trapped. – local media pic.twitter.com/Q20tgPFdG3— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 26, 2025

Fire engulfs a residential building in Hong Kong https://t.co/0l1qX2uth2— Reuters (@Reuters) November 26, 2025

Αρκετοί άνθρωποι είναι παγιδευμένοι μέσα, μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, επικαλούμενο την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας υπέστη σοβαρά εγκαύματα, ανέφερε.

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα κατοικιών που αποτελείται από οκτώ τετράγωνα, παρέχοντας σχεδόν 2.000 οικιστικές μονάδες. Αρκετοί πύργοι γύρω από τον φλεγόμενο πύργο έχουν σκαλωσιές από μπαμπού στο εξωτερικό τους.