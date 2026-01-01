Πυρκαγιά κατέστρεψε ναό του 19ου αιώνα στο Άμστερνταμ – Κατέρρευσε ο πύργος, υπέστη ζημίες η στέγη (βίντεο+φωτογραφίες)

Σοβαρές ζημίες σημειώθηκαν ναό στο Άμστερνταμ, που χρονολογείτο από τον 19ο αιώνα, μετά από πυρκαγιά που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πρωτοχρονιάς.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο στο Vondelkerk, ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο. Ο πύργος ύψους 50 μέτρων κατέρρευσε και η στέγη υπέστη σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές του Άμστερνταμ.

Coincidence or an act of terror meant to erase Christianity?



Amsterdam: just after midnight on New Year’s Day, a fire broke out at the historic 19th-century Vondelkerk. The church was reportedly severely damaged



Because… It's always old historic churches 🤔 pic.twitter.com/J7d3d9ssXw— Ncole ✡︎ (@ncole_r) January 1, 2026

Η πρόεδρος της συνδικαλιστικής ένωσης της ολλανδικής αστυνομίας Νίνε Κόοιμαν έκανε λόγο για έναν «πρωτόγνωρο αριθμό βιαιοπραγιών σε βάρος της αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης» κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πρωτοχρονιάς.

Another iconic European church burned to the ground overnight, this time in Amsterdam.



The Vondelkerk, which sits just next to the Dutch capital's famous Vondelpark, was destroyed as invader gangs ran wild with fireworks.



Had enough of them yet?



Mass deportations 2026. pic.twitter.com/KBMzLHmnYI January 1, 2026

Η αξιωματικός δήλωσε πως και η ίδια στοχοθετήθηκε τρεις φορές από ρίψεις πυροτεχνημάτων και άλλων εκρηκτικών, την ώρα που συμμετείχε σε μια περιπολία στο Άμστερνταμ.

Another Historic Church lost in arson!



On New year's Eve the Amsterdam Vondelkerk (Vondel Church) is engulfed in fire.



When it's not for sale for them, it mysteriously burns down! pic.twitter.com/FwmRfhxDU7— Islam Invasion 🚨 (@IslamInvasion) January 1, 2026

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι αρχές εξέδωσαν έναν σπάνιο συναγερμό σε εθνικό επίπεδο στα κινητά τηλέφωνα, προειδοποιώντας τον πληθυσμό να μην καλεί τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, λόγω του φόρτου εργασίας, εφόσον δεν κινδυνεύουν ζωές.

Shortly after midnight and the start of the new year, a fire broke out in the historic Vondelkerk church in the city of Amsterdam.

The church, which was built in the 19th century, was completely destroyed.



It is unclear who is behind the fire.

It’s yet another church burning… pic.twitter.com/1NHx0tK0bh— Chaya’s Clan (@ChayasClan) January 1, 2026

Επιθέσεις εναντίον της αστυνομίας και των πυροσβεστικών δυνάμεων καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Στην πόλη Μπρέντα, άγνωστο πέταξαν βόμβες μολότοφ εναντίον της αστυνομίας.

Δύο άνθρωποι, ένας 17χρονος και ένας 38χρονος, σκοτώθηκαν σε περιστατικά που συνδέονται με πυροτεχνήματα. Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ήταν η τελευταία χρονιά πριν από την προγραμματισμένη απαγόρευση των πυροτεχνημάτων, αν και οι Ολλανδοί τα έχουν αγοράσει σε πολύ μεγάλες ποσότητες.

Σύμφωνα με την ολλανδική Ένωση πυροτεχνίας, οι πολίτες δαπάνησαν ένα ποσό ρεκόρ ύψους 129 εκατομμυρίων ευρώ σε πυροτεχνήματα για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τα πυροτεχνήματα απαγορεύτηκαν σε ορισμένες περιοχές, όμως αυτό δεν φαίνεται να είχε μεγάλο αντίκτυπο. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρέθηκε σε μία από αυτές τις περιοχές στη Χάγη, έκανε λόγο για ρίψεις πυροτεχνημάτων έως περίπου τις 3 το πρωί.