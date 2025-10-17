Πύραυλοι Τόμαχοκ: Το όπλο που φέρνει εξελίξεις στο Ουκρανικό – Τι είναι και ποιος ο ρόλος τους στον πόλεμο

Νέα δεδομένα στο Ουκρανικό ζήτημα δημιουργεί η επικοινωνία της Πέμπτης (16/10) μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν. Σημαντικό δεδομένο στην θέληση του Πούτιν να καθίσει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει να κάνει με την εκδήλωση πρόθεσης του Ντόναλντ Τραμπ να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Τόμαχοκ.

«Η Μόσχα εμφανίστηκε πρόθυμη να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου μόλις άκουσε για τους Τόμαχοκ», δήλωσε χαρακτηριστικά χθες ο Ζελένσκι με τις εκτιμήσεις των ειδικών να συμφωνούν με το ότι ζήτημα των πυραύλων Τόμαχοκ απασχολεί σοβαρά την Μόσχα.

Eνδεχόμενη απόφαση του Τραμπ να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Τόμαχοκ θα σηματοδοτούσε μια άμεση αντίδραση στην απόρριψη από τον Πούτιν των ειρηνευτικών προτάσεων του Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Τζον Χερμπστ.

«Οι αντιδράσεις του Κρεμλίνου για την πιθανή παράδοση αυτών των όπλων στην Ουκρανία δείχνουν ότι θα μπορούσε να επηρεάσει την πολιτική του Πούτιν», δήλωσε ο Χερμπστ στην DW. Μάλιστα, τόνισε ότι το συγκεκριμένο όπλο δεν θα καθορίσει την έκβαση του πολέμου αλλά θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο.

Με δεδομένο το χαμηλό τους κόστους, οι Τόμαχοκ «θεωρούνται από καιρό ως το όπλο πρώτης επιλογής στο οπλοστάσιο του Πενταγώνου», σημειώνουν οι New York Times.

Συνάντηση Ζελένσκι με τους κατασκευαστές Patriot και Tomahawk

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει τους πυραύλους Patriot και Tomahawk, τους οποίους επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο προκειμένου να αμυνθεί έναντι της ρωσικής εισβολής.

“Συζητήσαμε για την ικανότητα παραγωγής της Raytheon, πιθανούς τρόπους συνεργασίας για να ενισχύσουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις ικανότητές της μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και το ενδεχόμενο κοινής ουκρανοαμερικανικής παραγωγής”, επεσήμανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι.

Οι πύραυλοι αυτοί θα επιτρέψουν στον ουκρανικό στρατό να πραγματοποιήσει πλήγματα πιο βαθιά στο ρωσικό έδαφος, την ώρα που η Μόσχα, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, εντείνει τα πλήγματά της εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Η συνάντηση έγινε πριν την προγραμματισμένη για σήμερα συνομιλία του Ουκρανού προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο ο Ζελένσκι επιθυμεί να πείσει να παραδώσει πυραύλους Tomahawk στη χώρα του.

Χθες Πέμπτη ο Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος προειδοποίησε ότι η παράδοση Tomahawk στο Κίεβο “θα βλάψει σημαντικά” τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις και τις προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Μετά το τηλεφώνημα αυτό ο Τραμπ εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μειώσουν τα δικά τους αποθέματα σε Tomahawk.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ουκρανό αξιωματούχο, οι Αμερικανοί κατασκευαστές όπλων “έχουν ανάγκη ένα πολιτικό μήνυμα” προκειμένου να αρχίσουν τις παραδόσεις εξοπλισμού στο Κίεβο.

Σε άλλη ανάρτησή του στο Χ ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι συναντήθηκε και με εκπροσώπους της Lockheed Martin.

“Παρουσίασα τις συγκεκριμένες ανάγκες της Ουκρανίας σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τους αντίστοιχους πυραύλους, όπως και για αεροσκάφη F-16”, πρόσθεσε.

Τι είναι οι Τόμαχοκ

Οι πύραυλοι κρουζ (cruise) –στους οποίους εντάσσονται οι Τόμαχοκ– τροφοδοτούνται από έναν μικρό κινητήρα τζετ και φέρουν πτερύγια, παράγοντας άνωση, κάτι που τους επιτρέπει να κινούνται σαν αεροσκάφη κατευθυνόμενοι προς τον στόχο τους.

Σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, η ανάπτυξη των Τόμαχοκ ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο αμερικανικός στρατός τον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε μάχη κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Περσικού Κόλπου το 1991.

Αρχικά, είχε εμβέλεια έως 2.500 χιλιόμετρα. Ομως, καθώς οι πυρηνικές κεφαλές αντικαταστάθηκαν με συμβατικές, η εμβέλεια των πυραύλων Tόμαχοκ μειώθηκε στα 1.600 χιλιόμετρα, αν και ο Κριβόλαπ αναφέρει ότι ορισμένες παραλλαγές εξακολουθούν να έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων.

Σημειώνεται πως η απόσταση Κιέβου – Μόσχας είναι 800 χιλιόμετρα. Οταν βρίσκονται σε κατάσταση «πτήσης», μπορούν να πετούν χαμηλά πάνω από το έδαφος, γεγονός που τους καθιστά δυσκολότερα ανιχνεύσιμους από τα ραντάρ. Επιπλέον, κινούνται με σχετική ταχύτητα: Με περίπου 880 χλμ./ώρα ή περίπου το 70% της ταχύτητας του ήχου. οι Τόμαχοκ χρειάζονται υποβοήθηση για να αρχίσουν να κινούνται προς τον στόχο τους.

Οι πύραυλοι αυτού του είδους του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ χρησιμοποιούν έναν κινητήρα πυραύλου στερεού καυσίμου για να εκτοξεύσουν τον πύραυλο σε ύψος περίπου 1.500 ποδών πάνω από την επιφάνεια. Οι πύραυλοι Τόμαχοκ φέρουν συνήθως μια κεφαλή με εκρηκτική ισχύ ισοδύναμη με περίπου 180 κιλά TNT.

Υπάρχουν επίσης παραλλαγές του πυραύλου με όπλα διασποράς, με την πιο κοινή να μεταφέρει 166 μικρές βόμβες. Οι τελευταίας γενιάς Τόμαχοκ του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού έχουν τη δυνατότητα επίθεσης και σε εν κινήσει πλοία. Οι μεταγενέστερες εκδόσεις ενσωμάτωσαν GPS και κεραίες ραδιοσυχνοτήτων που επιτρέπουν την ανακατεύθυνση των πυραύλων προς νέο στόχο μετά την εκτόξευση.

Το μεγάλο βεληνεκές του συγκεκριμένου πυραύλου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στις ουκρανικές δυνάμεις να πλήξουν σημαντικούς στρατιωτικούς στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, σε απόσταση έως και 1.600 χιλιομέτρων.