O υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίσραελ Κατζ πρότεινε στη συνάντηση που είχε σήμερα με υπουργούς Εξωτερικών των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μεταφερθούν οι Παλαιστίνιοι σε ένα τεχνητό νησί στη Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα ενώ οι ομόλογοι του ήταν πρόθυμοι να τονίσουν τις εκκλήσεις τους για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ, ως μέρος μιας συνολικής μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής διευθέτησης ο Κατς έδειξε στους υπουργούς βίντεο ενός οραματιζόμενου τεχνητού νησιού στα ανοικτά των ακτών της Γάζας και ενός σιδηροδρομικού δικτύου που συνδέει τη Μέση Ανατολή με την Ινδία.

«Ο υπουργός μας έδειξε μερικά βίντεο που είχαν ελάχιστη ή καθόλου σχέση με τα θέματα που συζητούσαμε», είπε ο Μπορέλ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι πίστευε ότι ο Κατς θα μπορούσε να είχε αξιοποιήσει καλύτερα τον χρόνο του με τους συναδέλφους του στην ΕΕ.

Διπλωμάτες λένε ότι τα βίντεο ήταν μέρος ιδεών που παρουσίασε ο Κατζ σε προηγούμενο ρόλο και εξέπληξαν όλους στην αίθουσα.

