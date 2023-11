Σάλος προκλήθηκε με υπουργό του Ισραήλ που έκανε λόγο για χρήση πυρηνικής βόμβας στη Γάζα. Με γρήγορα «αντανακλαστικά» ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προσπάθησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατευνάσει τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Να σημειωθεί πως ο πόλεμος με τη Χαμάς συμπληρώνει σήμερα 30 ημέρες, ενώ πάνω από 10.000 είναι οι νεκροί.

Ειδικότερα, υπερεθνικιστής υπουργός του Ισραήλ ανέφερε ότι η χρήση πυρηνικής βόμβας κατά της Λωρίδας της Γάζας αποτελεί «εναλλακτική επιλογή».

Ο υπουργός Ισραηλινής Κληρονομιάς Αμιτσάι Ελιγιάχου είπε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι τα ισραηλινά αντίποινα δεν είναι ικανοποιητικά στο παλαιστινιακό έδαφος μετά τη θηριωδία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Στον δημοσιογράφο που τον ρώτησε στο πλαίσιο των δηλώσεών του αυτών εάν η λύση για τον ίδιο θα ήταν θα ριφθεί «κάποιου είδους πυρηνική βόμβα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, να την ισοπεδώσει και να σκοτώσει όλο τον κόσμο», ο υπουργός απάντησε: «είναι μία εναλλακτική επιλογή».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Minister Amihai Eliyahu's statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory.