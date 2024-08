Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση ότι ο Ιταλός σούπερ σταρ, Μικέλε Μορόνε έρχεται στην Ελλάδα και μάλιστα όχι για… διακοπές. Ο πρωταγωνιστής της πολυσυζητημένης ταινίας «365 Days» θα συμμετάσχει στο φετινό MadWalk και ο ερχομός του έχει ήδη γίνει talk of the town.

Ο ίδιος, λίγο μετά την αποκάλυψη, προχώρησε σε δύο Instagram stories ανακοινώνοντας στο κοινό την άφιξή του στη χώρα μας, και συγκεκριμένα έγραψε: «Athens Greece 20/11/2023, MadWalk 2023, You ready to make some Rock? I’m f***ing thrilled».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το τι θα κάνει ο 33χρονος Μικέλε Μορόνε στο MadWalk 2023, ωστόσο οι προσδοκίες είναι ήδη πολύ ψηλά, καθώς ο παγκοσμίου φήμης σταρ κάνει πάντα πολύ προσεγμένα βήματα.

Το MadWalk έχει διοργανώσει σίγουρα μια πολύ δυνατή βραδιά, για άλλη μία χρονιά, οπότε η αναμονή θα χτυπήσει «κόκκινο».

