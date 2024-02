Ο Πρίγκιπας Χάρι προχώρησε στις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις για τον Βασιλιά Κάρολο και την διάγνωσή του με καρκίνο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρίγκιπας Χάρι μετά από αρκετές ημέρες σιωπής, δήλωσε ότι είναι “ευγνώμων” που μπόρεσε να επισκεφθεί τον πατέρα του και τόνισε ότι αγαπά την οικογένειά του.

”Έχω διαπιστώσει στη ζωή μου ότι ένα είδος ασθένειας στην οικογένεια μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο επανένωσης για μια οικογένεια. Είναι δυνατόν σε αυτή την περίπτωση;”, ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή του GMA, Will Reeve.

”Απολύτως. Ναι, είμαι σίγουρος. Σε όλες αυτές τις οικογένειες το βλέπω σε καθημερινή βάση, και πάλι, τη δύναμη της οικογενειακής μονάδας να ενώνεται. Νομίζω ότι οποιαδήποτε ασθένεια, οποιαδήποτε ασθένεια φέρνει κοντά τις οικογένειες”, απάντησε ο πρίγκιπας από μεριάς του.

”Κοίτα, αγαπώ την οικογένειά μου. Το γεγονός ότι μπόρεσα να μπω σε ένα αεροπλάνο και να πάω να τον δω και να περάσω κάθε χρόνο μαζί του… είμαι ευγνώμων για αυτό”, είχε αναφέρει στην ίδια συνέντευξη.

