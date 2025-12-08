Politico: Πόσα δισεκατομμύρια θα κληθεί να πληρώσει η Ελλάδα στην Ουκρανία, αν εγκριθεί το δάνειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τεράστια οικονομική επιβάρυνση ενδέχεται να κληθεί να αναλάβει η Ελλάδα, σε περίπτωση που εγκριθεί το νέο ευρωπαϊκό δάνειο προς την Ουκρανία για τη χρηματοδότηση του πολέμου και της οικονομικής της σταθερότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να πιέζει το Βέλγιο να επιτρέψει τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ωστόσο οι βελγικές αρχές εμφανίζονται απρόθυμες, εκφράζοντας φόβους ότι ενδεχόμενες επιπλοκές θα τις αφήσουν εκτεθειμένες χωρίς στήριξη. Έτσι, η Κομισιόν εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο υποχρεωτικής συνεισφοράς όλων των κρατών-μελών, ανεξάρτητα από τη στάση της βελγικής κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η Κομισιόν παρουσίασε στους Ευρωπαίους διπλωμάτες τα ποσά των εθνικών εγγυήσεων, στο πλαίσιο ενός νέου δανείου αποζημίωσης ύψους 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, με αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών assets. Οι συνεισφορές των κρατών θα υπολογιστούν βάσει του μεγέθους της οικονομίας τους.

Πόσα θα πληρώσει η Ελλάδα

Για την Ελλάδα, το προβλεπόμενο ποσό ανέρχεται στα 2,8 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο 1,3% του ΑΕΠ. Το μεγαλύτερο βάρος αναμένεται να αναλάβει η Γερμανία με 51,3 δισ. ευρώ (24,4%), ενώ ακολουθούν:

Γαλλία: 34 δισ. ευρώ (16,2%)

Ιταλία: 25,1 δισ. ευρώ (12%)

Ισπανία: 18,9 δισ. ευρώ (9%)

Ολλανδία: 13,4 δισ. ευρώ (6,4%)

Πολωνία: 10,3 δισ. ευρώ (4,9%)

Βέλγιο: 7,2 δισ. ευρώ (3,4%)

Σουηδία: 7,2 δισ. ευρώ (3,4%)

Αυστρία: 5,5 δισ. ευρώ (2,6%)

Δανία: 4,9 δισ. ευρώ (2,3%)

Ιρλανδία: 4,5 δισ. ευρώ (2,2%)

Ουγγαρία: 4,4 δισ. ευρώ (1,2%)

Ρουμανία: 4,4 δισ. ευρώ (2,1%)

Τσεχία: 3,7 δισ. ευρώ (1,8%)

Πορτογαλία: 3,3 δισ. ευρώ (1,6%)

Φινλανδία: 3,2 δισ. ευρώ (1,5%)

Σλοβακία: 1,5 δισ. ευρώ (0,7%)

Βουλγαρία: 1,2 δισ. ευρώ (0,6%)

Κροατία: 1,1 δισ. ευρώ (0,5%)

Λιθουανία: 934 εκατ. ευρώ (0,4%)

Σλοβενία: 796 εκατ. ευρώ (0,4%)

Λετονία: 469 εκατ. ευρώ (0,2%)

Εσθονία: 466 εκατ. ευρώ (0,2%)

Κύπρος: 366 εκατ. ευρώ (0,2%)

Πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα

Με βάση το ευρωπαϊκό σχέδιο:

115 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν την ουκρανική αμυντική βιομηχανία για τα επόμενα πέντε χρόνια.

50 δισ. ευρώ θα καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες του Κιέβου.

45 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή δανείου που είχε χορηγήσει η G7 στην Ουκρανία το προηγούμενο έτος.

Η εκταμίευση θα γίνει σε έξι δόσεις ετησίως, ενώ η Κομισιόν σχεδιάζει αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση των κονδυλίων. Για τις αμυντικές δαπάνες, για παράδειγμα, οι σχετικές συμβάσεις θα πρέπει πρώτα να εγκρίνονται από την Κομισιόν.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί τις συνολικές ανάγκες της Ουκρανίας και τις πηγές χρηματοδότησης που λαμβάνει, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να έχουν πλήρη εικόνα για τη ροή των ευρωπαϊκών κεφαλαίων προς το Κίεβο.