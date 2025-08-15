Politico: Ο Τραμπ συνεχίζει να στοχεύει το Νόμπελ Ειρήνης – Η «δύσκολη δοκιμασία» με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αυτοαποκαλεστεί «πρόεδρος της ειρήνης», πιστεύει ότι μπορεί να κάνει συμφωνίες που δεν είχαν επιτευχθεί από τους προκατόχους του, δείχνοντας ταυτόχρονα την οξυδέρκειά του και την δύναμή του σύμφωνα με το Politico.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στο άρθρο ο Ντόναλντ Τραμπ παρότι διεξήγαγε την προεκλογική του εκστρατεία με βάση την πολιτική «Πρώτα η Αμερική» που απέρριπτε τον παραδοσιακό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως παγκόσμιου αστυνομικού τις πρώτες 200 ημέρες της θητείας του δείχνει το αντίθετο.

«Ο Τραμπ απολαμβάνει τον ρόλο του ως αρχηγός της ειρήνης, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που δεν έλαβε την ανωνυμία για να μιλήσει ειλικρινά για τον πρόεδρο, πιστεύοντας ότι μπορεί να κάνει συμφωνίες που δεν είχαν επιτευχθεί από τους προκατόχους του, δείχνοντας ταυτόχρονα την οξυδέρκειά του και τη δύναμή του – είτε είναι επιτυχημένος είτε όχι.

Ο Τραμπ υπενθυμίζει τακτικά στο κοινό τους πολέμους που πιστεύει ότι έχει σταματήσει, τονίζοντας πόσο καιρό μαίνονται οι συγκρούσεις. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έφερε τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στον Λευκό Οίκο για να εξασφαλίσουν μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των επί μακρόν εχθρικών χωρών, την έκτη τέτοια συμφωνία της δεύτερης θητείας του, αν και ο ακριβής ρόλος του σε τουλάχιστον μία υπόθεση αμφισβητείται» αναφέρει παράλληλα το Politico.

Politico: Η «δύσκολη δοκιμασία» με τον Πούτιν

Όπως καταλήγει το Politico «αλλά την Παρασκευή, ο Τραμπ θα αντιμετωπίσει ίσως την πιο δύσκολη δοκιμασία του, καθώς θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μια προσπάθεια να τερματίσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει αυτοαποκαλεστεί «πρόεδρος της ειρήνης», έχει στρέψει την προσοχή του σε αυτές τις συγκρούσεις εν μέρει λόγω της πεποίθησής του ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιρροή των ΗΠΑ για να τερματίσει τις συγκρούσεις, σύμφωνα με έναν δεύτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που έθεσε ως στόχο να συζητήσει την εσωτερική του σκέψη.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την προεκλογική του εκστρατεία του 2024, κατά την οποία υιοθέτησε την προσέγγιση «Πρώτα η Αμερική», δίνοντας έμφαση στις εσωτερικές υποθέσεις έναντι των ξένων συγκρούσεων.

«Γνωρίζεις μόνο τόσα πολλά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και όταν μπαίνεις στη Δυτική Πτέρυγα, καταλαβαίνεις τι στο καλό συμβαίνει στον κόσμο», είπε ο δεύτερος αξιωματούχος, αναφερόμενος στις ενημερώσεις των μυστικών υπηρεσιών που έλαβε ο Τραμπ ως πρόεδρος. «Και από πολλές απόψεις, αν [ο Τραμπ] το γνώριζε αυτό, νομίζω ότι πιθανότατα θα ήταν ένα μεγαλύτερο θεμέλιο της προεκλογικής του εκστρατείας».