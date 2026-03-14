Πλοίο με ελληνική σημαία δέχθηκε χτύπημα από πύραυλο στη Μαύρη Θάλασσα – Μετέφερε 10 Έλληνες ναυτικούς

Χτύπημα από πύραυλο δέχτηκε πλοίο με ελληνική σημαία, ενώ βρίσκονταν στα ανοιχτά της Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.

Η είδηση έγινε γνωστή από τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, ο οποίος μίλησε το πρωί του Σαββάτου στο Ertnews.

Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου ενώ στο πλοίο επέβαιναν και 10 Έλληνες ναυτικοί.

Το χτύπημα προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές ενώ τα 24 μέλη του πληρώματος (10 Έλληνες – 13 Φιλιπινέζοι και 1 Ρουμάνος) είναι καλά στην υγεία τους.

Το πλοίο δεν είχε φορτίο κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ενημερώσει τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε έντονες διαμαρτυρίες όπου απαιτείται, ακόμη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Θεωρώ απαράδεκτη τη στοχοποίηση πλοίων με ελληνική σημαία και ελληνόκτητων πλοίων», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τα πλοία αυτά είναι ναυλωμένα και ότι οι Έλληνες ναυτικοί και οι ναυτιλιακές εταιρείες προσπαθούν απλώς να επιτελέσουν το έργο τους.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η εμπορική ναυτιλία θα πρέπει να παραμένει εκτός πολεμικών συγκρούσεων και γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων, καθώς, όπως ανέφερε, «χωρίς τη ναυτιλία δεν μπορεί να υπάρξει διεθνές εμπόριο».

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο MARAN HOMER (Ν.Π. 12502), το οποίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Novorossiysk και κατά τον χρόνο του περιστατικού ήταν άφορτο.Το πλοίο ήταν ναυλωμένο από την Chevron.