Πλησιάζει στην Σελήνη το Orion – Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η αποστολή Artemis II

Την πέμπτη μέρα διανύει η αποστολή Orion καθώς ώρα με την ώρα πλησιάζει όλο και περισσότερο την Σελήνη με τους αστροναύτες της NASA να μεταδίδουν την καθημερινότητα τους και να αντιμετωπίζουν μικρά αλλά ουσιαστικά προβλήματα.

Το Orion βρίσκεται σε απόσταση πάνω από 333.000 χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας και κινείται με ταχύτητα 2.826 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το live της NASA. Είναι ένας ήρεμος ρυθμός σε σύγκριση με τις ταχύτητες που επιτεύχθηκαν μετά την απογείωση αλλά και τα 40.234 χιλιόμετρα την ώρα που εκτιμάται ότι θα πιάσει το διαστημικό σκάφος μπαίνοντας στην ατμόσφαιρα της Γης για την ολοκλήρωση της αποστολής.

Η κοντινότερη προσέγγιση του Orion στην Σελήνη θα λάβει χώρα τα ξημερώματα της Τρίτης (7/4).

Παραμένει το πρόβλημα στην τουαλέτα

Η τουαλέτα του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων «Universal Waste Management System» στο διαστημικό σκάφος αντιμετώπισε προβλήματα όταν μια αντλία χρειαζόταν επιπλέον νερό για να λειτουργήσει και πάγος που συσσωρεύτηκε μπλόκαρε τον εξαερισμό που επέτρεπε στα λύματα να αποστραγγίζονται στο διάστημα.

Το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει το μοναδικό πρόβλημα για την αποστολή που βιώνει μία ανεπανάληπτη εμπειρία όσο απομακρύνονται από την γη.

Το σύστημα Universal Waste Management System είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ωστόσο, η σωστή λειτουργία αυτού του πολύπλοκου εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της πτήσης έχει καταστεί ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα.

Το UWMS είναι εξοπλισμένο με χοάνη και σωλήνα για την ούρηση, ενώ υπάρχει και κάθισμα με οπή για την αφόδευση. Δεδομένου ότι οι αστροναύτες βρίσκονται σε συνθήκες μικροβαρύτητας, η τουαλέτα βασίζεται στη ροή του αέρα που τραβά τα απόβλητα μέσα στην τουαλέτα και εξασφαλίζει ότι η κάψουλα παραμένει καθαρή. Οι αστροναύτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν ιμάντες για τα πόδια και χειρολαβές για να παραμείνουν στη θέση τους.

Την πρώτη ημέρα της πτήσης της αποστολής Artemis II, η τουαλέτα έδειξε ένα πρόβλημα αμέσως μετά την άφιξη του πληρώματος στο διάστημα. Η Κριστίνα Κοχ, η οποία αποκάλεσε τον εαυτό της «διαστημική υδραυλικό», κατάφερε να κάνει την τουαλέτα να λειτουργήσει ξανά με τη βοήθεια του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών.

Όμως το πρόβλημα ξανά εμφανίστηκε τις επόμενες ημέρες. Σε αντίθεση με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου τα λύματα συγκρατούνται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και ανακυκλώνονται σε ένα κλειστό σύστημα, τα λύματα της Artemis II απορρίπτονται περιοδικά στο διάστημα καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής, σύμφωνα με το Bloomberg. Κατά τη διάρκεια αυτών των απορρίψεων, λαμπερά σωματίδια ρέουν μπροστά από το παράθυρο του Orion. Όμως, μία από αυτές τις απορρίψεις λυμάτων σταμάτησε πρόωρα. Αυτή ήταν και η ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και η NASA υποψιάστηκε ότι μια συσσώρευση πάγου ενδέχεται να είχε φράξει το ακροφύσιο εξαερισμού που επιτρέπει στα λύματα να αποστραγγίζονται στο διάστημα.

Καθώς η NASA προσπαθούσε να επιλύσει το πρόβλημα, η υπηρεσία αποφάσισε ότι, για λόγους ασφαλείας, το πλήρωμα δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιεί την τουαλέτα για ούρηση, αλλά μόνο για την αφόδευση. «Ελήφθη, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τουαλέτα», επιβεβαίωσε η Κοχ σε κάποιο σημείο.

«Η δεξαμενή ούρων που βρίσκεται στο όχημα έχει μέγεθος περίπου όσο ένας μικρός κάδος απορριμμάτων γραφείου», δήλωσε η Ντέμπι Κορθ αναπληρώτρια διευθύντρια του προγράμματος Orion της NASA, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Γι’ αυτό θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να την αδειάσουμε πριν βάλουμε οτιδήποτε άλλο εκεί μέσα», ανέφερε.

Ωστόσο, το πλήρωμα είχε ακόμα το «πράσινο φως» για στερεά απόβλητα που συλλέγονται σε αδιάβροχες σακούλες. Και ως εφεδρική λύση για την ούρηση, το πλήρωμα μπορούσε ακόμα να χρησιμοποιήσει τα λεγόμενα «Collapsible Contingency Urinals» (πτυσσόμενα ουρητήρια έκτακτης ανάγκης), τα οποία είναι μακρόστενα δοχεία σε σχήμα σωλήνα, σχεδιασμένα για τον έλεγχο της ροής των υγρών.

Η μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα

Ο Βίκτορ Γκλόβερ, πιλότος της αποστολής, είπε ότι η θέα της Γης από την απεραντοσύνη του διαστήματος τον κάνει να εκτιμά πόσο ξεχωριστός είναι ο πλανήτης μας. «Είστε ξεχωριστοί μέσα σε όλο αυτό το κενό», είπε στους θεατές κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης. «Να θυμάστε πού βρισκόμαστε, ποιοι είμαστε και ότι είμαστε όλοι το ίδιο πράγμα – και ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε μαζί αυτό».

Το πλήρωμα της αποστολής είδε για πρώτη φορά την αθέατη πλευρά της Σελήνης, σύμφωνα με την Κριστίνα Κοχ. «Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό», είπε.

Η αθέατη πλευρά της Σελήνης (σκοτεινή πλευρά) είναι πάντα στραμμένη μακριά από τη Γη και πιστεύεται ότι ακόμη και τα πληρώματα των αποστολών «Απόλλων» στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 δεν είχαν την ευκαιρία να τη δουν ολόκληρη λόγω των συνθηκών φωτισμού.

Περιγράφοντας τη θέα η Κοχ είπε: «Τα πιο σκοτεινά μέρη απλά δεν βρίσκονται ακριβώς στη σωστή θέση. Κάτι μέσα σου αισθάνεται ότι δεν είναι η Σελήνη που έχω συνηθίσει να βλέπω. Και όντως, λάβαμε τις πληροφορίες στόχευσης της Σελήνης, τις συγκρίναμε και είπαμε: ναι, αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί».

Η NASA δημοσίευσε μια φωτογραφία που τράβηξε το πλήρωμα, στην οποία φαίνεται η λεκάνη Orientale της Σελήνης – ένας κρατήρας με πολλαπλούς δακτυλίους, πλάτους περίπου 929 χιλιομέτρων, που σχηματίστηκε από πρόσκρουση αστεροειδούς. Ανέφερε ότι ήταν «η πρώτη φορά που ολόκληρη η λεκάνη παρατηρήθηκε με ανθρώπινα μάτια».

Το πλήρωμα θα δει περισσότερες περιοχές που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ πριν κατά τη διάρκεια της ιστορικής πτήσης τους τη Δευτέρα. Ο επικεφαλής της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν δήλωσε ότι η ευκαιρία να δει κανείς ταυτόχρονα τη Γη και τη Σελήνη είναι «πραγματικά συγκλονιστική». The Orion spacecraft has a couple of backseat drivers. pic.twitter.com/1mhoKe8ZNL— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 5, 2026

Πώς τρώνε

Όσο για το πώς τρώνε οι αστροναύτες, το φαγητό καταναλώνεται από μικρά πλαστικά ή μεταλλικά σακουλάκια και το μεγαλύτερο μέρος του χρειάζεται ενυδάτωση για να γίνει βρώσιμο. Ωστόσο, κάθε αστροναύτης έχει επιλέξει τη δική του συλλογή από αγαπημένα γεύματα, όπως γαρίδες και μακαρόνια με τυρί. Η Κριστίνα Κοχ έκανε μια επίδειξη. Don't worry: space has mac and cheese.



Food aboard Orion must be easy to prepare and consume in microgravity, minimize crumbs, and remain safe and stable throughout the mission. The crew provided input well before the meals were packed for the test flight. pic.twitter.com/FLDaK9owYq— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 5, 2026

Νωρίτερα, οι αστροναύτες δοκίμασαν τα συστήματα χειρισμού του Orion για να διαπιστώσουν πώς ανταποκρίνεται.