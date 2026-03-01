Πεζεσκιάν: Το Ιράν θα συνεχίσει να χτυπά σκληρά, το νέο συμβούλιο ηγεσίας ξεκίνησε τις εργασίες του

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ένα προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας που συστάθηκε μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει ξεκινήσει τις εργασίες του.

«Το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας ξεκίνησε τις εργασίες του… θα συνεχίσουμε με όλη μας τη δύναμη στο μονοπάτι που χάραξε ο Ιμάμης Χομεϊνί», λέει ο ιδρυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Πεζεσκιάν, σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Προσθέτει ότι ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας «θα συντρίψει με δύναμη τις βάσεις του εχθρού».