ΔΙΕΘΝΗ

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο James Van Der Beek – Ήταν ο πρωταγωνιστής του «Dawson's Creek»

Πάλευε με τον καρκίνο

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο James Van Der Beek – Ήταν ο πρωταγωνιστής του «Dawson’s Creek»
EPA
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Πένθος επικρατεί στο Χόλυγουντ καθώς πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο ηθοποιός James Van Der Beek, που έγινε γνωστός στη δεκαετία του 1990 για τη συμμετοχή του στις σειρές Dawson’s Creek και Varsity Blues.

Την είδηση έκανε γνωστή αρχικά το TMZ, ενώ στη συνέχεια το επιβεβαίωσε και η οικογένεια του με ανάρτηση στα social media.

Στην ανακοίνωση τόνισε η γυναίκα του ότι ο σύζυγός της «αντιμετώπισε τις τελευταίες του μέρες με θάρρος, πίστη και χάρη». Ζήτησε να σεβαστεί η ιδιωτικότητα της οικογένειάς τους αυτή τη στιγμή.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι πάλευε με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3 στα τέλη του 2024

