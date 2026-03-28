Πέθανε ο Τζέιμς Τόλκαν του «Top Gun» σε ηλικία 94 ετών

Ο ηθοποιός Τζέιμς Τόλκαν (James Tolkan), γνωστός από το «Top Gun», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών στις 26 Μαρτίου 2026, στο Saranac Lake, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή λίγες ημέρες αργότερα.

Ο Τόλκαν είχε αναγνωρισιμότητα κυρίως για τον ρόλο του αυστηρού διευθυντή Στρίκλαντ στη σειρά ταινιών «Back to the Future», καθώς και ως Τομ «Stinger» Τζάρντιαν στο «Top Gun».

Συνάδελφοί του τον αποχαιρέτησαν με συγκίνηση, τονίζοντας ότι, παρά τους αυστηρούς χαρακτήρες που υποδυόταν, στην καθημερινότητά του ήταν ζεστός και προσιτός άνθρωπος. Συχνά φωτογραφιζόταν με θαυμαστές και δεν έχανε την ευκαιρία να αστειευτεί με τους ρόλους του, αποκαλώντας με χιούμορ τους γύρω του «τεμπέληδες», όπως έκανε και στις ταινίες του.

Ο ρόλος του στο «Back to the Future» τον έκανε γνωστό ως έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς «σκληρούς» χαρακτήρες της εποχής, με έντονο χιουμοριστικό στοιχείο. Επανεμφανίστηκε και στις συνέχειες της σειράς, υποδυόμενος ακόμη και πρόγονο του ίδιου χαρακτήρα.

Αργότερα, ξεχώρισε και στο «Top Gun» δίπλα στον Τομ Κρουζ και παρέμεινε ενεργός στον χώρο της υποκριτικής μέχρι το 2011, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική και μακρόχρονη καριέρα.

Η καριέρα του ξεκίνησε από το θέατρο, ενώ σπούδασε υποκριτική με δασκάλους όπως η Stella Adler και ο Lee Strasberg. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς, μεταξύ αυτών και ο Sidney Lumet, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως το «Serpico» με τον Al Pacino.

Ποιος ήταν ο Τζέιμς Τόλκαν

Γεννημένος στις 20 Ιουνίου 1931 στο Κάλουμετ του Μίσιγκαν, υπηρέτησε στον Πόλεμο της Κορέας (1950-1953) ως μέλος του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην πολυετή καριέρα του συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές, όπως το «Έρωτας και Θάνατος» του Γούντι Άλεν και το «Ντικ Τρέισι» του Γουόρεν Μπίτι, καθώς και το «Σέρπικο» του Σίντνεϊ Λουμέτ. Με καριέρα στον κινηματογράφο άνω των 5 δεκαετιών, έκανε και ένα πέρασμα από την ταινία «Masters of the Universe» (σ.σ. την κινηματογραφική μεταφορά του σύμπαντος κινουμένων σχεδίων He-Man).

Με χαρακτηριστική αυστηρότητα και έντονη σκηνική παρουσία, ο Τζέιμς Τόλκαν άφησε το δικό του αποτύπωμα στον κινηματογράφο, ενσαρκώνοντας μεταξύ άλλων ρόλους, που είχαν να κάνουν με την εξουσία.