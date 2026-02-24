Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν ύστερα από “γενναίο αγώνα με τη διπολική διαταραχή”

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο διάσημος ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν, που είχε γίνει γνωστός μέσα από τους ρόλους του στο «Revenge of the Nerds» και το «Lizzie McGuire».

Ο ηθοποιός έδινε για χρόνια μάχη με τη διπολική διαταραχή, με την οικογένειά του να κάνει γνωστή τη θλιβερή είδηση του θανάτου του.

«Με βαθιά θλίψη πρέπει να μοιραστούμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας, παππούς, θείος και αδελφός Ρόμπερτ Καραντάιν απεβίωσε», ανέφερε η οικογένεια Καραντάιν στην ανακοίνωσή της στο Deadline.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «σε έναν κόσμο που μπορεί να μοιάζει τόσο σκοτεινός, ο Μπόμπι ήταν πάντα ένας φάρος φωτός για όλους γύρω του. Πενθούμε για την απώλεια αυτής της όμορφης ψυχής και θέλουμε να αναγνωρίσουμε τον γενναίο αγώνα του Μπόμπι ενάντια στη μάχη του με τη διπολική διαταραχή, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο δεκαετίες. Ελπίζουμε ότι το ταξίδι του θα ρίξει φως και θα ενθαρρύνει την αντιμετώπιση του στίγματος που συνδέεται με την ψυχική ασθένεια. Αυτή τη στιγμή ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μας για να θρηνήσουμε αυτή την ανείπωτη απώλεια. Με ευγνωμοσύνη για την κατανόηση και τη συμπόνια σας».

Όπως είπε στο Deadline ο μεγαλύτερος αδελφός του, Κιθ Καραντάιν, η οικογένεια ήθελε ο κόσμος να μάθει για την ψυχική ασθένεια του αδελφού του.

«Θέλουμε ο κόσμος να το μάθει και δεν υπάρχει καμία ντροπή σε αυτό. Θέλω να τον τιμήσω για τον αγώνα του και να τιμήσω την όμορφη ψυχή του. Ήταν βαθιά χαρισματικός και θα μας λείπει κάθε μέρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καθοριστικό γεγονός στη ζωή του Ρόμπερτ Καραντάιν ήταν ο θάνατος του μεγαλύτερου ετεροθαλή αδελφού τους το 2009, που πέθανε σε ηλικία 72 ετών από ασφυξία σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη.

Όπως είχε εξομολογηθεί ο Ρόμπερτ Καραντάιν, η ψυχική του ασθένεια προκλήθηκε από τον θάνατο του αδερφού του και τελικά διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή.

Ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Καραντάιν

Γεννήθηκε το 1954 και ήταν ο μικρότερος γιος του ηθοποιού Τζον Καραντάιν. Είχε δύο μεγαλύτερα ετεροθαλή αδέρφια, τον Ντέιβιντ και τον Μπρους, από τον πρώτο γάμο του πατέρα του, και δύο μεγαλύτερους αδερφούς, τον Κιθ και τον Κρίστοφερ. Όλοι, εκτός από τον τελευταίο, ασχολήθηκαν με την υποκριτική.

Έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο δίπλα στον Τζον Γουέιν στην ταινία The Cowboys το 1972 και ύστερα συμμετείχε στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Coming Home.

Επίσης, είχε έναν μικρό ρόλο στην ταινία του Martin Scorsese του 1973 Mean Streets, στην οποία πυροβόλησε τον αδελφό του Ντέιβιντ.

Το 1980 εμφανίστηκε στην ταινία The Long Riders με εκείνον, αλλά και τον Κιθ.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν η κωμωδία του 1984 Revenge of the Nerds, στην οποία έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο Lewis Skolnick. Μάλιστα, επέστρεψε στον ίδιο ρόλο άλλες τρεις φορές, το 1987, το 1992 και το 1994.

Έγινε ευρύτεερα γνωστός ως ο πατέρας της Lizzie McGuire, Sam, εμφανιζόμενος μαζί με την Χίλαρι Νταφ σε 65 επεισόδια της αγαπημένης παιδικής σειράς μεταξύ 2001 και 2004.

Είχε αποκτήσει μία κόρη από τη σχέση του με τη Σούζαν Σνάιντερ, ενώ από τον γάμο του με την Ίντιθ Μάνι, απέκτησε άλλα δύο παιδιά. Το 2017, κατατέθηκε αίτηση διαζυγίου με τη Μάνι να ισχυρίζεται πως ο Καραντάιν είχε επιχειρήσει να τους σκοτώσει και τους δύο σε τροχαίο στο Κολοράντο το 2015.