Πέθανε η ηθοποιός Diane Ladd σε ηλικία 89 ετών
Ήταν υποψήφια για τρία Όσκαρ
Στο πένθος βυθίστηκε το Χόλιγουντ καθώς πέθανε την Δευτέρα 3/11 σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Diane Ladd.
Συγκεκριμένα, η Diane Ladd πέθανε στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, με την κόρη της Laura Dern να επιβεβαιώνει τη δυσάρεστη είδηση.
Η Diane Ladd γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1935 (Rose Diane Ladner) στο Laurel, του Μισισιπή και υπήρξε μία από τις πιο διακεκριμένες και πολυτάλαντες ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης.
Η μεγάλη της στιγμή ήρθε το 1974 με την ταινία “Alice Doesn’t Live Here Anymore” του Martin Scorsese, όπου ενσάρκωσε την καυστική σερβιτόρα Flo. Η ερμηνεία της χάρισε την πρώτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου και εδραίωσε τη θέση της στο Χόλιγουντ.
Η Diane Ladd ήταν τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου κατά τη διάρκεια της καριέρας της, το 1974, 1990 και 1991, όπου η κόρη της ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ίδια ταινία (Rambling Rose).
Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία των Όσκαρ που μητέρα και κόρη προτάθηκαν την ίδια χρονιά για ερμηνείες στην ίδια ταινία.
