Πέθανε η δούκισσα του Κεντ, Αικατερίνη, σε ηλικία 92 ετών – H ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ
Το κανονικό της όνομα ήταν Αικατερίνη Λούσι Μαίρη Γουόρσλεϊ
Βαρύ πένθος για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς η Δούκισσα του Κεντ, Αικατερίνη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε επίσημα το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, γνωστοποιώντας ότι η Δούκισσα απεβίωσε ειρηνικά το βράδυ της Πέμπτης (4/9), στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.
Η Κάθριν Γουόρσλεϊ, όπως ήταν το κανονικό της όνομα, εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια το 1961, όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Έντουαρντ, δούκα του Κεντ και ξάδελφο της βασίλισσας Ελισάβετ. Η γνωριμία τους είχε γίνει πέντε χρόνια νωρίτερα, όταν ο πρίγκιπας υπηρετούσε σε στρατώνα στη βόρεια Αγγλία.
Η μακρόχρονη σχέση με το Wimbledon
Η Δούκισσα του Κεντ ήταν ιδιαίτερα γνωστή για τη μακροχρόνια σχέση της με το τουρνουά τένις του Wimbledon, όπου επί σειρά ετών βρισκόταν στα επίσημα θεωρεία. Η απώλειά της αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, καθώς υπήρξε ένα από τα πιο σεβαστά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.
Η επίσημη ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ ήταν λιτή και γεμάτη σεβασμό: «Με βαθιά θλίψη το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητος της Δούκισσας του Κεντ».
It is with deep sorrow that Buckingham Palace announces the death of Her Royal Highness The Duchess of Kent.
Her Royal Highness passed away peacefully last night at Kensington Palace, surrounded by her family.
