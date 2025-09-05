Πέθανε η δούκισσα του Κεντ, Αικατερίνη, σε ηλικία 92 ετών – H ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

Βαρύ πένθος για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς η Δούκισσα του Κεντ, Αικατερίνη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε επίσημα το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, γνωστοποιώντας ότι η Δούκισσα απεβίωσε ειρηνικά το βράδυ της Πέμπτης (4/9), στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.

Η Κάθριν Γουόρσλεϊ, όπως ήταν το κανονικό της όνομα, εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια το 1961, όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Έντουαρντ, δούκα του Κεντ και ξάδελφο της βασίλισσας Ελισάβετ. Η γνωριμία τους είχε γίνει πέντε χρόνια νωρίτερα, όταν ο πρίγκιπας υπηρετούσε σε στρατώνα στη βόρεια Αγγλία.

Η μακρόχρονη σχέση με το Wimbledon

Η Δούκισσα του Κεντ ήταν ιδιαίτερα γνωστή για τη μακροχρόνια σχέση της με το τουρνουά τένις του Wimbledon, όπου επί σειρά ετών βρισκόταν στα επίσημα θεωρεία. Η απώλειά της αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, καθώς υπήρξε ένα από τα πιο σεβαστά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Η επίσημη ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ ήταν λιτή και γεμάτη σεβασμό: «Με βαθιά θλίψη το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητος της Δούκισσας του Κεντ».