Πεσκόφ: Οι συνομιλίες για ειρήνη στην Ουκρανία είναι σε παύση

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου

Πεσκόφ: Οι συνομιλίες για ειρήνη στην Ουκρανία είναι σε παύση
REUTERS POOL
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στάθηκε στις συνομιλίες με την Ουκρανία για το τέλος του πολέμου.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε σε δηλώσεις του «τα κανάλια επικοινωνίας υπάρχουν και οι διαπραγματευτές μας μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι πιο σωστό να πούμε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε παύση παρά σε ενεργή αλληλεπίδραση.

Δεν πρέπει να φοράμε ροζ γυαλιά ούτε να περιμένουμε αστραπιαία αποτελέσματα».

