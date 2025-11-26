Περού: Ο πρώην πρόεδρος Μαρτίν Βισκάρα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών για διαφθορά

Ο πρώην πρόεδρος του Περού Μαρτίν Βισκάρα καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 14 ετών, αφού κρίθηκε ένοχος για δωροληψία την εποχή που ήταν περιφερειάρχης της Μοκέγουα (νότια) στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Αρχηγός του κράτους από το 2018 έως το 2020, ο Βισκάρα – που την εποχή εκείνη υποσχόταν πως θα πατάξει τη διαφθορά – κρίθηκε ένοχος ότι έλαβε περίπου 640.000 δολάρια (550.000 ευρώ) από κατασκευαστικές εταιρείες ως αντάλλαγμα για την ανάθεση συμβάσεων στη Μοκέγουα την περίοδο 2011-2014.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 62χρονος Βισκάρα παρέμεινε ατάραχος καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως είναι θύμα πολιτικής δίωξης. Είχε προφυλακιστεί τον Αύγουστο για 22 ημέρες, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος για φυγή. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, εφετείο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ενόψει της δίκης του, η οποία ξεκίνησε ένα μήνα αργότερα.

Ο Μαρτίν Βισκάρα είναι ο πέμπτος πρώην πρόεδρος του Περού που οδηγείται στη φυλακή, μετά τους Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), Αλεχάντρο Τολέδο (2001-2006), Ογιάντα Ουμάλα (2011-2016) και Πέδρο Καστίγιο (2021-2022).

Ο μεγαλύτερος αδερφός του, Μάριο Βισκάρα, σκοπεύει να διεκδικήσει την προεδρία του Περού, στις εκλογές του Απριλίου.