Απίστευτο στο Περού: Ο Χίτλερ Μουσολίνι κέρδισε τις δημοτικές εκλογές – Είναι υποψήφιος της Αριστεράς

Μια ασυνήθιστη είδηση έρχεται από το Περού, όπου ένας υποψήφιος της Αριστεράς, με το ονοματεπώνυμο Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεόν Φλόρες, κατάφερε να κερδίσει τις δημοτικές εκλογές σε ένα απομονωμένο χωριό των Άνδεων.

Ο 45χρονος επιχειρηματίας του τομέα των μεταφορών εξελέγη δήμαρχος στο Κεροπάλκα, στην περιφέρεια Ουάνουκο του βορειοανατολικού Περού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία εκλογικών διαδικασιών της χώρας (ONPE).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όνομά του, το οποίο παραπέμπει σε δύο από τους γνωστότερους δικτάτορες του 20ού αιώνα, τον Αδόλφο Χίτλερ και τον Μπενίτο Μουσολίνι, προσελκύει το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα επειδή ο ίδιος κατέβηκε στις εκλογές με παράταξη της Αριστεράς.

Κέρδισε με διαφορά μόλις 25 ψήφων

Ο Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεόν Φλόρες ήταν υποψήφιος της παράταξης Ahora Nación και συγκέντρωσε 229 ψήφους, επικρατώντας του υποψηφίου της άκρας δεξιάς, Γκασπάρ Οσόριο, ο οποίος έλαβε 204.

Η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων ήταν μόλις 25 ψήφοι, ενώ συνολικά στις εκλογές συμμετείχαν 663 ψηφοφόροι.

Ο νέος δήμαρχος αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου 2027.

Γιατί υπάρχουν άνθρωποι με τα ονόματα Χίτλερ, Στάλιν και Μάο στη Λατινική Αμερική

Παρότι στην Ευρώπη ένα τέτοιο όνομα προκαλεί έντονη εντύπωση, στη Λατινική Αμερική δεν είναι τόσο ασυνήθιστο να συναντά κανείς ανθρώπους που ονομάζονται Χίτλερ, Λένιν, Στάλιν ή Μάο.

Το φαινόμενο παρατηρείται ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου ορισμένοι γονείς επιλέγουν ονόματα ιστορικών προσωπικοτήτων για τα παιδιά τους, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν σε βάθος τη δράση ή τις ιδεολογίες με τις οποίες συνδέονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιλογή ενός τέτοιου ονόματος, πάντως, δεν συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος που το φέρει συμμερίζεται τις πολιτικές απόψεις της ιστορικής προσωπικότητας.

Δεν είναι ο πρώτος «Χίτλερ» που εκλέγεται στο Περού

Η περίπτωση του 45χρονου δεν αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για την πολιτική ζωή του Περού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2001, ο κεντρώος γιατρός Χίτλερ Σααβέντρα Καστερνόκε εξελέγη στο κοινοβούλιο της χώρας.

Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2018, ένας ακόμη πολιτικός με το ίδιο μικρό όνομα, ο Χίτλερ Άλμπα Σάντσες, εξελέγη δήμαρχος στη Γιουγκάρ, επίσης στην περιοχή των Άνδεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, κατά την προεκλογική του εκστρατεία είχε χρησιμοποιήσει το ευφυολόγημα «ο ευγενικός Χίτλερ», επιχειρώντας να αξιοποιήσει με χιούμορ το ασυνήθιστο όνομά του.

Η εκλογή του Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεόν Φλόρες προσθέτει ακόμη μία τέτοια περίπτωση στην πολιτική ιστορία του Περού.