Παραγουάη: Μεγάλη διακοπή ρεύματος επηρεάζει την πρωτεύουσα και μεγάλες περιοχές της χώρας

Η κρατική εταιρία ηλεκτρισμού της Παραγουάης (ANDE) ανακοίνωσε σήμερα ότι σημειώθηκε μεγάλη διακοπή ρεύματος που επηρεάζει μεγάλες περιοχές της νοτιοαμερικανικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ασουνσιόν, αφότου ορισμένες βασικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Οι τεχνικοί εξετάζουν ερευνούν τις πιθανές αιτίες και εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, αναφέρει η ANDE σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η διακοπή έχει επηρεάσει επίσης το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της χώρας.