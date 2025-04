Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο θρηνούν για την τραγική είδηση του θανάτου του πάπα Φραγκίσκου. Η ζωή του ήταν αφιερωμένη στον Θεό, τους ανθρώπους και την εκκλησία. Ήξερε πώς να δίνει ελπίδα, να απαλύνει τον πόνο μέσα από την προσευχή και να ενθαρρύνει την ενότητα, έγραψε στο Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Προσευχήθηκε για την Ουκρανία και του Ουκρανούς. Πενθούμε μαζί με τους καθολικούς και όλους τους χριστιανούς που στράφηκαν προς τον πάπα Φραγκίσκο για πνευματική στήριξη. Αιωνία μνήμη!».

Millions of people around the world are mourning the tragic news of Pope Francis’s passing. His life was devoted to God, to people, and to the Church.



He knew how to give hope, ease suffering through prayer, and foster unity. He prayed for peace in Ukraine and for Ukrainians. We…