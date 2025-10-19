Πανικός σε πτήση της Air China – Φωτιά σε χειραποσκευή λόγω μπαταρίας λιθίου (βίντεο)

Μια επικίνδυνη κατάσταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης της Air China από το Hangzhou προς τη Σεούλ, όταν μπαταρία λιθίου σε βαλίτσα επιβάτη αναφλέχθηκε μέσα στην καμπίνα. Το πλήρωμα επενέβη άμεσα και το αεροσκάφος προσγειώθηκε ασφαλώς στη Σανγκάη, με κανέναν από τους 160 επιβάτες να μην τραυματίζεται.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, φλόγες και πυκνός καπνός εμφανίστηκαν από ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα, ενώ οι αεροσυνοδοί χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες για να ελέγξουν τη φωτιά. Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κινεζικά social media, δείχνοντας την ένταση και τον πανικό των επιβατών.

Δείτε βίντεο: