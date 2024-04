Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας όταν στο βήμα βρισκόταν ομιλητής που για άγνωστο λόγο δέχθηκε επίθεση. Ειδικότερα, ενώ μιλούσε ένα άτομο του όρμησε και άρχισε να τον γρονθοκοπεί στο πρόσωπο.

Όπως ήταν φυσικό ακολούθησε πανδαιμόνιο μέσα στο κοινοβούλιο με τον Πρόεδρο της Βουλής να παρακολουθεί έντρομος τα όσα γίνονταν μπροστά στα μάτια την ώρα που άλλα άτομα έτρεχαν πανικόβλητα και άλλα πιάστηκαν επίσης στα χέρια.

BREAKING: Chaotic scenes from Georgia parliament during the consideration of the law on foreign agentspic.twitter.com/t7QAPvJ0nE