Ουκρανία: Ένας τρίτος κύκλος διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί “σύντομα”, δηλώνει το Κρεμλίνο

Ένας τρίτος κύκλος διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης στην Ουκρανία θα διεξαχθεί “σύντομα”, δήλωσε σήμερα το βράδυ το Κρεμλίνο, μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου στο Αμπού Ντάμπι παρουσία των Αμερικανών.

“Δεν υπάρχει ακόμη ακριβής ημερομηνία, αλλά θα υπάρξει σύντομα“, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Νωρίτερα σήμερα, ο Πεσκόφ είχε χαρακτηρίσει “πολύ περίπλοκες” αλλά “εποικοδομητικές” τις διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι.

Ρώσοι και Ουκρανοί συναντήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη, παρουσία των Αμερικανών, για να διαπραγματευτούν μια διέξοδο από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος σύντομα θα συμπληρώσει τα τέσσερα χρόνια.

Έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών, το μόνο απτό αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε δημόσια ήταν μια ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας, η πρώτη αυτού του είδους από τον Οκτώβριο.

Νέες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών αναμένεται να διεξαχθούν “τις ερχόμενες εβδομάδες“, σύμφωνα με το Κίεβο.

Απόψε, στην καθημερινή ομιλία του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η διαπραγματευτική του ομάδα, μόλις επιστρέψει στην Ουκρανία, θα τον ενημερώσει αύριο, Σάββατο για τις “ευαίσθητες πτυχές των διαπραγματεύσεων που δεν μπορούσαν να συζητηθούν στο τηλέφωνο“.

Δήλωσε επίσης ότι θα συνομιλήσει το Σάββατο με “Ευρωπαίους εταίρους” του Κίεβου.

Οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την εξεύρεση μιας διευθέτησης της σύγκρουσης προσκόπτουν εδώ και μήνες στο θέμα των εδαφών.

Η Μόσχα απαιτεί συγκεκριμένα από το Κίεβο να εγκαταλείψει όλη την περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που τελούν υπό τον έλεγχο του ουκρανικού στρατού, με αντάλλαγμα ένα ενδεχόμενο πάγωμα της γραμμής του μετωπου.

Το Κίεβο αρνείται να εγκαταλείψει την περιοχή αυτή, όπου βρίσκονται οι κυριότερες άμυνές του απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις, αλλά φοβάται ότι η Ουάσινγκτον θα υποστηρίξει τη θέση της Μόσχας.