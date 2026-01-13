Ουγγαρία: Εκλογές στις 12 Απριλίου – Δημοσκοπικά αδύναμος ο Όρμπαν

Προκηρύχθηκαν για τις 12 Απριλίου βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, την ίδια στιγμή όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, μπορεί να ηττηθεί.

Ο Όρμπαν βρίσκεται στην ηγεσία της χώρας εδώ και σχεδόν 16 χρόνια, και εδώ και μήνες υπολείπετε στις ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, με φόντο την οικονομική στασιμότητα, αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τις δημόσιες υπηρεσίες και σκάνδαλα που συνδέονται με την προστασία της παιδικής ηλικίας.

Ο πολιτικός σχηματισμός Tisza του Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στελέχους του Όρμπαν που εξελίχθηκε σε σφοδρό επικριτή του, προηγείται του κόμματος Fidesz του ούγγρου πρωθυπουργού.

«Από την περασμένη άνοιξη, οι ανεξάρτητες έρευνες δείχνουν σταθερό διψήφιο προβάδισμα του Tisza, γύρω στο 50%, ενώ το Fidesz κυμαίνεται γύρω στο 35%», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σάμπολτς Πεκ, αναλυτής του ουγγρικού Ινστιτούτου Iranytu, ο οποίος επισημαίνει ωστόσο πως «απομένουν ακόμα γύρω στις 90 ημέρες μέχρι την ψηφοφορία».

«Όρισα την ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών του 2026. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Απριλίου 2026», ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Facebook ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Τάμας Σούλιοκ, επισημοποιώντας μια ημερομηνία η οποία ήδη κυκλοφορούσε.

Η προεκλογική εκστρατεία έχει ωστόσο αρχίσει ήδη εδώ και μήνες, με τον Μαγιάρ να διατρέχει απ’ άκρη σ’ άκρη τη χώρα, ενώ ο Όρμπαν επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα και έχει πολλαπλασιάσει τις υποσχέσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, εκτός των Fidesz και Tisza, το ακροδεξιό κόμμα «Πατρίδα Μας» έχει πιθανότητες να εκλέξει βουλευτές, ενώ όλοι οι άλλοι σχηματισμοί, μεταξύ των οποίων ο κεντροαριστερός Δημοκρατικός Συνασπισμός, βρίσκονται κάτω από το όριο του 5% που είναι απαραίτητο για να εισέλθουν στο κοινοβούλιο.