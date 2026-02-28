Ωρωπός: Περιπατητής εντόπισε οπλισμό σε πλαγιά βουνού

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές το βράδυ του Σαββάτου 28/2 όταν εντοπίστηκε οπλισμός σε πλαγιά βουνού στον Ωρωπό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ένας 42χρονος περιπατητής φαίνεται να εντόπισε ένα καλάσνικοφ, ένα τυφέκιο με διόπτρα, δυο κουτιά σφαίρες κυνηγετικού όπλου αλλά και διάσπαρτες σφαίρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ήταν λογικό ο περιπατητής ενημέρωσε τις Αρχές που πραγματοποιούν έρευνες.