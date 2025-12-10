Όρμπαν: «Δεν θα δεχθούμε ούτε έναν μετανάστη στην Ουγγαρία»

Η Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να εφαρμόσει τον ευρωπαϊκό μηχανισμό αλληλεγγύης για το μεταναστευτικό και η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν δηλώνει πως δεν θα αποδεχθεί «ούτε έναν μετανάστη».

Αυτά είπε σε συνέντευξη τύπου στη Βουδαπέστη ο Γκεργκέλι Γκουλίας , προσωπάρχης του γραφείου του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, συνεχίζοντας την κόντρα για το μεταναστευτικό ανάμεσα στην Ουγγαρία και την ΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη Δευτέρα, οι υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της ΕΕ συμφώνησαν στη δημιουργία της λεγόμενης «Δεξαμενής Αλληλεγγύης», ενός μηχανισμού που προβλέπει την ανακατανομή μεταναστών μεταξύ των κρατών μελών.

Όπως αναφέρει το σχέδιο, οι χώρες οι οποίες δεν επιθυμούν να δεχτούν πρόσφυγες μπορούν να παράσχουν οικονομικές συνεισφορές ή υλική υποστήριξη. Τον Ιούνιο του 2026 το σύμφωνο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ.

«Δεν θα εφαρμόσουμε το σύμφωνο για τη μετανάστευση», δήλωσε ο Γκουλίας. Πρόσθεσε ότι η ΕΕ «δεν έχει καμία εξουσία να αποφασίζει με ποιον θα πρέπει να ζουν οι Ούγγροι» και αναφέρθηκε σε ένα δημοψήφισμα του 2016, στο οποίο οι ψηφοφόροι απέρριψαν αυτό που η κυβέρνηση χαρακτήρισε ως αναγκαστική επανεγκατάσταση μεταναστών από την ΕΕ.

Ένα χρόνο μετά την κορύφωση της προσφυγικής κρίσης του 2015 πραγματοποιήθηκε το δημοψήφισμα, κατά την οποία η Ουγγαρία έστησε φράχτες και συρματόπλεγμα κατά μήκος των συνόρων της με τη Σερβία και την Κροατία ώστε να εμποδίσει τη μετανάστευση κατά μήκος της βαλκανικής οδού.

Σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν εδώ και χρόνια λόγω των περιοριστικών πολιτικών ασύλου που εφαρμόζει.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2024 επέβαλε πρόστιμο στην Ουγγαρία για επανειλημμένες παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για το άσυλο, επιβάλλοντας εφάπαξ πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ και ημερήσιο πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ευρώ για μη συμμόρφωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Δικαστήριο επικαλέστηκε την de facto διακοπή των αιτήσεων ασύλου και την παράνομη κράτηση αιτούντων άσυλο ως βασικές παραβιάσεις.