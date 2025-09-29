Οι τρυφερές αναρτήσεις των παιδιών του Σαρκοζί μετά την καταδίκη του – “Ο πιο δυνατός”

Ιστορική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου του Παρισίου, σύμφωνα με την οποία ο πρώην Γάλλος πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση αφού κρίθηκε ένοχος για «συνωμοσία με τη Λιβύη για παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας».

Ο Σαρκοζί είναι ο πρώτος πρόεδρος της Πέμπτης Δημοκρατίας που οδηγείται στη φυλακή.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έχει στο πλευρό του την σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, και την κόρη τους Τζούλια, η οποία έστειλε ένα γλυκό μήνυμα στο Instagram.

Η 13χρονη κόρη του ζευγαριού, Τζούλια, δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία. Δείχνει έναν χαλαρό και χαμογελαστό Νικολά Σαρκοζί με ένα λευκό πόλο μπλουζάκι, μπροστά από τη μικρή του κόρη που φοράει ένα ροζ καπέλο. Η έφηβη συνόδευσε αυτή τη νοσταλγική ανάρτηση με το σχόλιο: «Ο πιο δυνατός».

Ο μεγαλύτερος αδελφός της Τζούλια, Λουί Σαρκοζί, στήριξε επίσης δημόσια τον πατέρα τους. Ο γιος του Νικολά Σαρκοζί και της Σεσίλια Ατιάς, έκανε επίσης ανάρτηση στο Instagram ανεβάζοντας μια παιδική του φωτογραφία στην αγκαλιά του πατέρα του. «Ευτυχισμένοι είναι οι γιοι γενναίων πατέρων, σπουδαίων, ευγενικών, δίκαιων και τρυφερών. Ευτυχισμένοι είναι οι γιοι έντιμων ανδρών», πρόσθεσε.

Η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, η οποία ήταν παρούσα στο πλευρό του κατά την ανάγνωση της ποινής, τόνισε τη θετική πλευρά, κοινοποιώντας μια φωτογραφία τους να κρατιούνται χέρι-χέρι στο Instagram. «Η αγάπη είναι η απάντηση», πρόσθεσε, προσθέτοντας το hashtag «Το μίσος δεν θα επικρατήσει».

Η μητέρα του Λουί Σαρκοζί, Σεσιλιά Ατιά επίσης υπερασπίστηκε τον πρώην σύζυγό της. Γράφοντας στο X, είπε ότι ήταν «πάνω απ’ όλα, λυπημένη για τη χώρα μας, η οποία έχει χάσει το αίσθημα δικαιοσύνης»:

«Η καρδιά μου είναι με τον Νικολά ο οποίος γνωρίζω ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος».

Στις 13 Οκτωβρίου θα οριστεί ημερομηνία φυλάκισής του.