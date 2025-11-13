Fox News: Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει στο στόχαστρο δύο «Antifa» οργανώσεις από την Ελλάδα – Θα χαρακτηριστούν τρομοκρατικές

Ως τρομοκρατικές οργανώσεις πρόκειται να χαρακτηριστούν από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τέσσερις ομάδες που συνδέονται με το κίνημα Antifa και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Fox News, το αμερικανικό ΥΠΕΞ πρόκειται να κατατάξει αυτές τις οργανώσεις – οι οποίες δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα, Ιταλία και Ελλάδα – στην ίδια κατηγορία με οργανώσεις από το ISIS, η αλ – Κάιντα και η Χεζμπολάν.

Στις οργανώσεις πρόκειται να τους αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις» (Foreign Terrorist Organizations – FTOs) και «Ειδικά Καθορισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες» (Specifically Designated Global Terrorists – SDGTs).

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζει η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτηρισμούς «ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης» σε ομάδες συνδεδεμένες με την Antifa, επεκτείνοντας την προηγούμενη οδηγία του Ντόναλντ Τραμπ για την εγχώρια τρομοκρατία σε διεθνές επίπεδο.

Να δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία των FTO και των SDGT απαιτεί ο χαρακτηρισμός από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ, όπως και να απαγορεύουν την είσοδο των μελών της ομάδας στις ΗΠΑ. Επίσης προτρέπει στις ΗΠΑ να διώκουν ποινικά όσους βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος και προσφέρουν υλική υποστήριξη σε FTO ή συνωμοτούν για να τους προσφέρουν υποστήριξη.

Ποιες είναι οι οργανώσεις

Η Antifa Ost πρόκειται για έναν αριστερό πυρήνα που έχει συνδεθεί με επιθέσεις μεταξύ 2018 και 2023 στη Γερμανία. Κατηγορίες σε επτά άτομα που συνδέονται με την οργάνωση έχουν απαγγείλει οι Γερμανοί εισαγγελείς.

Τρομοκρατική χαρακτήρισε η ουγγρική κυβέρνηση την ομάδα τον Σεπτέμβριο του 2025, αφού εννέα μέλη της φέρονται το 2023 στη Βουδαπέστη, να επιτέθηκαν σε πολίτες με σφυριά, γκλομπ και σπρέι πιπεριού.

Το Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο, γνωστό και ως Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία, είναι ένας συνασπισμός ομάδων με έδρα την Ιταλία που υποστηρίζει την επαναστατική ένοπλη σύγκρουση εναντίον του ιταλικού κράτους. Η ομάδα έχει συνδεθεί με δεκάδες βίαια και εγκληματικά περιστατικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες: επιστολές-βόμβες σε κυβερνητικούς και βιομηχανικούς στόχους, μικρούς εκρηκτικούς μηχανισμούς, πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας στελέχους πυρηνικής μηχανικής το 2012.

Δύο άλλες ομάδες με έδρα την Ελλάδα, η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» (τοποθέτηση της βόμβας στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στου Γουδή τον Δεκέμβριο του 23) και η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα», έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε κυβερνητικά κτήρια στην Ελλάδα, με πιο πρόσφατη τη βομβιστική επίθεση στην Hellenic Train τον περασμένο Απρίλιο.