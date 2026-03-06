Οι IDF σφυροκοπούν τη Βηρυττό, “χτυπήσαμε 10 κτίρια της Χεζμπολάχ” – Ολονύχτια πλήγματα στην Τεχεράνη

Διανύουμε ήδη την έβδομη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ και το Ιράν να ανταλλάσσουν διαρκώς σφοδρά πλήγματα και όλο και περισσότερες χώρες να μπαίνουν στον “χορό” των συγκρούσεων.

Το Ιράν τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον στόχων τόσο στην Τεχεράνη όσο και σε χώρες του Κόλπου, ενώ το Ισραήλ απάντησε με ευρεία αεροπορική επιχείρηση κατά στόχων στη Βηρυτό.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στον Λευκό Οίκο κατά την υποδοχή της Ίντερ Μαϊάμι, προειδοποίησε τους Φρουρούς της Επανάστασης να παραδοθούν ή να αντιμετωπίσουν «εγγυημένο θάνατο».

Είπε επίσης ότι είναι «πολύ αργά» για το Ιράν να διαπραγματευτεί και κάλεσε τους διπλωμάτες του σε όλο τον κόσμο να αποστατήσουν και να σταθούν «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Ο ίδιος σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News δήλωσε ότι στόχος του είναι να απομακρυνθεί πλήρως η σημερινή δομή εξουσίας του ιρανικού καθεστώτος. «Θέλουμε να πάμε μέσα και να καθαρίσουμε τα πάντα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ εμφανίστηκε να απορρίπτει προς το παρόν το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής.

«Είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα. Έχουν χάσει το ναυτικό τους. Έχουν χάσει ό,τι μπορούσαν να χάσουν», είπε, προσθέτοντας ότι οι αεροπορικές επιθέσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.

IDF: Χτυπήσαμε 10 πολυώροφα κτίρια της Χεζμπολάχ στη Βηρυττό

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησαν πλήγματα σε δεκάδες πολυώροφα κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία — σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό — χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολαχ.

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν τα κεντρικά γραφεία του εκτελεστικού συμβουλίου της Χεζμπολαχ, καθώς και μια αποθήκη που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση drones, ανέφερε ο στρατός.

עשרים ושישה גלי תקיפות בדאחייה מתחילת המערכה: חיל-האוויר תקף הלילה בביירות מפקדות ועשרה מבנים רבי קומות שבהם תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה



צה״ל השלים במהלך הלילה גל תקיפה רחב בביירות, נגד תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.



במסגרת התקיפות הותקפה המפקדה של המועצה… pic.twitter.com/ixUojnQ3ds— Israeli Air Force (@IAFsite) March 6, 2026

«Τα κέντρα διοίκησης προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από τη Χεζμπολαχ για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολλών τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των IDF και του κράτους του Ισραήλ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πριν από τα πλήγματα, οι IDF είχαν εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης για τέσσερις μεγάλες συνοικίες στα νότια προάστια της Βηρυτού — περιοχή που αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολαχ και είναι γνωστή ως Ντάχιε.

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για βομβαρδισμούς του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα ως αυτό το στάδιο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τις κοινότητες Σρίφα, Αΐτα Αλσάαμπ, Τουλίν, Αλσαουάνα και Ματζντάλ Σελμ. Βομβαρδίστηκε επίσης νωρίς σήμερα το χωριό Ντουρς, στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ (ανατολικά), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα και εκρήξεις στην Τεχεράνη

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα μεγάλης κλίμακας «κύμα επιθέσεων εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη» τα ξημερώματα, ανέφερε στρατιωτική ανακοίνωση.

Επιπλέον, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν δυνατές εκρήξεις και ήχους από αεροσκάφη που ακούγονταν σε όλη την πρωτεύουσα.

«Ο ήχος αρκετών εκρήξεων από πυραύλους και αεροπορικές επιδρομές ακούστηκε από τις κεντρικές, ανατολικές και δυτικές περιοχές της Τεχεράνης», ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν.

Εκρήξεις στο Άμπου Ντάμπι

Εκρήξεις συγκλόνισαν το Αμπού Ντάμπι το βράδυ της Πέμπτης -οι κάτοικοι άκουσαν δυνατούς θορύβους και έλαβαν ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης για απειλή πυραύλων. Explosions rocked Abu Dhabi on Thursday evening — residents heard loud bangs and received emergency alerts about a missile threat



The UAE Ministry of Interior sent warnings across all emirates (including Dubai and Fujairah): seek shelter in safe places and avoid open areas.… pic.twitter.com/mwyBqhtneo— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2026

Το Υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έστειλε προειδοποιήσεις σε όλα τα εμιράτα (συμπεριλαμβανομένων του Ντουμπάι και του Φουτζαΐρα): να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλή μέρη και να αποφύγουν τις ανοιχτές περιοχές.

Βίντεο κατέγραψαν την Πέμπτη μαύρο καπνό πάνω από την παγκοσμίου φήμης Yas Marina στο Αμπού Ντάμπι, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε νέα επίθεση με πυραύλους και drones κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο πλαίσιο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. JUST NU: Abu Dhabi attackerat!



Film från följare som befinner sig vid Abu Dhabi Marina. pic.twitter.com/Df1O2Ja3jh— Existenz.se (@Existenzse) March 5, 2026

Δυο ξενοδοχεία χτυπήθηκαν σε επιδρομή του Ιράν στο Μπαχρέιν

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δυο ξενοδοχεία και πολυκατοικία χτυπήθηκαν σε ιρανική επιδρομή στην πρωτεύουσα Μανάμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, πάντως όχι θύματα. تصحيح .. وزارة الداخلية : العدوان الإيراني يستهدف فندق ومبنيين سكنيين في العاصمة المنامة ، دون وقوع خسائر في الأرواح ، فيما تمكن الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع بشقة في أحد المبنيين. pic.twitter.com/7CQftpaR7P— Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 6, 2026

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές του βασιλείου του Κόλπου είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν σε αεροπορική βάση.

Επίσης, το Ιράν εξαπέλυσε την Πέμπτη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο κύριο διυλιστήριο της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας BAPCO του Μπαχρέιν και σε άλλες κοντινές εγκαταστάσεις υποδομής. İran'ın, Bahreyn'de ulusal petrol şirketi BAPCO'ya ait ana rafineriye ve yakınındaki diğer altyapı tesislerine balistik füze saldırısı düzenlediği bildirildi



Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı saldırı sonrası çıkan yangın, çevredekiler tarafından kaydedildi pic.twitter.com/qHWvKhxBkB— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 5, 2026

Ο αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικό πολεμικό πλοίο

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έπληξε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο μεταφοράς drones.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν διστάζουν να ολοκληρώσουν την αποστολή βύθισης ολόκληρου του ιρανικού ναυτικού», ανέφερε ανάρτηση της CENTCOM στο Χ .

\ U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

«Σήμερα, ένα ιρανικό πλοίο με drones, περίπου στο μέγεθος ενός αεροπλανοφόρου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, χτυπήθηκε και τώρα φλέγεται».

Σαουδική Αραβία: Τρία drones αναχαιτίσθηκαν ανατολικά του Ριάντ

Η Σαουδική Αραβία κατέστρεψε σήμερα τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ, ανακοινώθηκε από το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει για έβδομη διαδοχική ημέρα τις επιθέσεις του στον Κόλπο σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία εναντίον του.

«Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στο ανατολικό τμήμα της περιφέρειας του Ριάντ», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας. Νωρίτερα σήμερα οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, κοντά στο Ριάντ, όπου είναι ανεπτγμένοι αμερικανοί στρατιωτικοί.

Πυραυλική επίθεση αναχαιτίστηκε στο Κουβέιτ

Ο επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, Συνταγματάρχης Σαούντ Αμπντουλαζίζ Αλ-Ατβάν, δήλωσε ότι η αεράμυνα του Κουβέιτ αναχαίτισε μια πυραυλική επίθεση που διείσδυσε τον εναέριο χώρο της χώρας και, ως αποτέλεσμα, ήχησαν σειρήνες σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες. Εξήγησε ότι η αναχαίτιση είχε ως αποτέλεσμα την πτώση ορισμένων συντριμμιών.

«Με το δάχτυλο στην σκανδάλη» οι Χούθι της Υεμένης

Ο ηγέτης του κινήματος ανταρτών Ανσαραλά της Υεμένης, πιο γνωστού με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, προσκείμενου στο Ιράν, τόνισε κατά τη διάρκεια ομιλίας του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά χθες Πέμπτη ότι οι μαχητές του είναι έτοιμοι να μπουν στη μάχη ανά πάσα στιγμή, την έκτη ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση και τη στρατιωτική δράση, το δάχτυλό μας βρίσκεται στην σκανδάλη, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε ανά πάσα στιγμή αν το απαιτήσουν οι εξελίξεις», είπε ο Άμπντουλ Μαλίκ αλ Χούθι.