Φλόγες «πνίγουν» την Τεχεράνη μετά το χτύπημα του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – Προειδοποίηση για όξινη βροχή

Οι αρχές στην Τεχεράνη καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν στα σπίτια τους, προκειμένου να αποφύγουν πιθανή έκθεση σε όξινη βροχή, μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα όχι μόνο προβλήματα στην τροφοδοσία καυσίμων, αλλά και σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλα τμήματα της πόλης.

Σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, στην ατμόσφαιρα απελευθερώθηκαν σημαντικές ποσότητες τοξικών ουσιών, μεταξύ των οποίων υδρογονάνθρακες, θείο και οξείδια του αζώτου.

Πλήγματα σε δεξαμενές πετρελαίου – Τέσσερις νεκροί

Όπως ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές, στη διάρκεια της νύχτας από το Σάββατο προς την Κυριακή επλήγησαν τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου καθώς και μια εγκατάσταση επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της.



The regime is furious. Their key infrastructure is now a target.



March 8, 2026

Από τις επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Ο κυβερνήτης της πρωτεύουσας, Μοχαμάντ Σαντέγ Μοταμεντιάν, δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι η διανομή καυσίμων στην πόλη διακόπηκε προσωρινά μετά τα πλήγματα.

Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της εθνικής εταιρείας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων, Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, ανέφερε στην κρατική τηλεόραση ότι τα πέντε σημεία υπέστησαν ζημιές, ωστόσο οι πυρκαγιές που ξέσπασαν βρίσκονται πλέον υπό έλεγχο.

Όπως διευκρίνισε, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τέσσερις εργαζόμενοι, εκ των οποίων δύο οδηγοί.

Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την πόλη

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν από τα πλήγματα γέμισαν τον ουρανό της Τεχεράνης με πυκνούς καπνούς, δημιουργώντας ένα σκοτεινό πέπλο πάνω από την πόλη τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Agence France-Presse που βρίσκονται στην περιοχή.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι στην ατμόσφαιρα ήταν έντονη η μυρωδιά καμένου.

March 8, 2026

Διαβεβαιώσεις για επάρκεια καυσίμων

Παρά τις ζημιές στις εγκαταστάσεις, οι ιρανικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει άμεσο πρόβλημα επάρκειας καυσίμων.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής εταιρείας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων, η χώρα διαθέτει επαρκή αποθέματα καυσίμων σε αποθηκευτικούς χώρους σε όλη την επικράτεια του Ιράν.

IDF: «Θα καταδιώξουμε τον επόμενο ανώτατο ήγέτη»

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θα συνεχίσει να στοχοποιεί οποιονδήποτε ενδέχεται να διαδεχθεί τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα φαρσί στην πλατφόρμα Χ, υπογράμμισε ότι θα καταδιώξει τόσο τον πιθανό διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όσο και οποιοδήποτε πρόσωπο επιχειρήσει να τον διορίσει, αναφερόμενος στο θεσμικό όργανο που είναι υπεύθυνο για την επιλογή του νέου ηγέτη.

Την ίδια στιγμή, ανώτερος κληρικός που συμμετέχει στη Συνέλευση των Ειδικών, το σώμα που έχει την αρμοδιότητα να εκλέγει τον ανώτατο ηγέτη, δήλωσε χθες ότι τα μέλη της αναμένεται να συνεδριάσουν «εντός μίας ημέρας» προκειμένου να αποφασίσουν για τη διαδοχή.

