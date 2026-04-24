Νάπολη: Στο εδώλιο οι γονείς του 13χρονου που πέταξε άγαλμα από μπαλκόνι σκοτώνοντας 30χρονη τουρίστρια (βίντεο)

Στο εδώλιο των κατηγορουμένων θα βρεθούν οι γονείς του 13χρονου αγοριού που τον Σεπτέμβριο του 2024 πέταξε ένα άγαλμα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στη Νάπολη, σκοτώνοντας μια 30χρονη τουρίστρια που περνούσε από κάτω.

Καθώς στην Ιταλία το όριο ποινικής ευθύνης για ανηλίκους είναι τα 14 έτη, ο 13χρονος δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά. Έτσι, οι εισαγγελικές αρχές στρέφονται πλέον στους γονείς του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, με το σκεπτικό ότι δεν επέβλεψαν επαρκώς το παιδί.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης αναφορές ότι ο ανήλικος είχε στο παρελθόν ρίξει αντικείμενα από ύψος, γεγονός που ενισχύει το ερώτημα για πιθανή έλλειψη ελέγχου από το οικογενειακό περιβάλλον.

A schoolboy killed a tourist by dropping a statue on her in Naples



The 13-year-old threw a 2-kilogram object out of a window, hitting the woman directly in the head back in 2024. He was cleared at the time due to his age, but the case has now been reopened.



Οι γονείς αρνούνται κάθε ευθύνη, υποστηρίζοντας μέσω του δικηγόρου τους ότι δεν υπήρξε αμέλεια και ότι το επίμαχο αντικείμενο δεν τους ανήκε. Παράλληλα κάνουν λόγο για μια τραγωδία που συγκλονίζει δύο οικογένειες χωρίς πρόθεση ή δόλο.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Συγκεκριμένα, η Κιάρα Τζακόνις βρισκόταν στην πόλη για διακοπές, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Την ώρα που περπατούσε με τον σύντροφό της, ένα βαρύ αγαλματίδιο βάρους περίπου 12 κιλών, έπεσε από ύψος και τη χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι. Το μοιραίο περιστατικό συνέβη στις 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, το αντικείμενο φέρεται να είχε πεταχτεί από το 13χρονο αγόρι που βρισκόταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το αγαλματίδιο έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων, με μεγάλη ταχύτητα, γεγονός που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό της 30χρονης.