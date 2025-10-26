Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο τυφώνας “Melissa” κινείται προς την Τζαμάικα – Τι είναι το φαινόμενο “βρεγμένο σφουγγάρι”

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τα δημόσια νοσοκομεία

Ο τυφώνας “Melissa” κινείται προς την Τζαμάικα – Τι είναι το φαινόμενο “βρεγμένο σφουγγάρι”
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τζαμάικα λόγω του τυφώνα «Melissa» που κινείται με ταχύτητα 205 χιλιομέτρων την ώρα στα νότια της χώρας, με όλα τα δημόσια νοσοκομεία να βρίσκονται ήδη σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ενώ έχουν ανοίξει καταφύγια σε όλο το νησί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η «Melissa» άφησε ήδη τρεις νεκρούς στην Αϊτή και προκάλεσε έναν θάνατο στη Δομινικανή Δημοκρατία ως τροπική καταιγίδα, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξελίχθηκε σε τυφώνα με εξαιρετικά αργό ρυθμό τριών και πλέον ημερών που σύμφωνα με μετεωρολόγους ενίσχυσε την ένταση των ανέμων σε κατηγορία 4. Εάν όπως αναμένεται φτάσει στο 5, η ισχύς των ανέμων θα είναι 250 χιλιόμετρα την ώρα.

Όσοι βρίσκονται στην Τζαμάικα πρέπει να «αναζητήσουν καταφύγιο τώρα», ανακοίνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας (NHC).

«Προτρέπω τους Τζαμαϊκανούς να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την απειλή και να προστατευτούν», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δύο κύρια αεροδρόμια της Τζαμάικα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Norman Manley και το Διεθνές Αεροδρόμιο Sangster στο Μοντέγκο Μπέι, έκλεισαν την Κυριακή.

Ο τυφώνας αναμένεται στην Τζαμάικα αργά τη Δευτέρα ή νωρίς την Τρίτη. Το απότομο έδαφος θα αναγκάσει τον αέρα να ανέβει προς τα πάνω, αποσπώντας περισσότερη υγρασία από την καταιγίδα, το φαινόμενο «βρεγμένο σφουγγάρι», σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μετατρέποντας την τροπική υγρασία σε μανιασμένους χείμαρρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κατολισθήσεις λάσπης είναι σχεδόν αναπόφευκτες και το εξαιρετικά ζεστό νερό της Καραϊβικής πολύ κάτω από την επιφάνεια, εμποδίζει την «ανακίνηση» ψυχρότερου νερού που μπορεί να αποδυναμώσει τους τυφώνες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ