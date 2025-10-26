Ο τυφώνας “Melissa” κινείται προς την Τζαμάικα – Τι είναι το φαινόμενο “βρεγμένο σφουγγάρι”

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τζαμάικα λόγω του τυφώνα «Melissa» που κινείται με ταχύτητα 205 χιλιομέτρων την ώρα στα νότια της χώρας, με όλα τα δημόσια νοσοκομεία να βρίσκονται ήδη σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ενώ έχουν ανοίξει καταφύγια σε όλο το νησί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η «Melissa» άφησε ήδη τρεις νεκρούς στην Αϊτή και προκάλεσε έναν θάνατο στη Δομινικανή Δημοκρατία ως τροπική καταιγίδα, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

HURRICANE MELISSA NEARS JAMAICA.



A video shared by @popcaanmusic shows Melissa churning off Jamaica’s southwestern coast, with 140 mph winds. The storm could become the strongest ever to hit the island. pic.twitter.com/HkMolyreEe— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 26, 2025

Εξελίχθηκε σε τυφώνα με εξαιρετικά αργό ρυθμό τριών και πλέον ημερών που σύμφωνα με μετεωρολόγους ενίσχυσε την ένταση των ανέμων σε κατηγορία 4. Εάν όπως αναμένεται φτάσει στο 5, η ισχύς των ανέμων θα είναι 250 χιλιόμετρα την ώρα.

🚨 Tropical Storm Melissa 🚨



🔴 Haiti 🇭🇹

🔴 Jamaica 🇯🇲

🔴 Dominican Republic 🇩🇴



Extremely heavy rain will cause life-threatening CATASTROPHIC FLASHFLOODING for portions of Haiti, Jamaica, and Dominican Republic.



Tropical Storm Melissa is forecast to begin rapidly… pic.twitter.com/tNCjx4W3Vg October 25, 2025

Όσοι βρίσκονται στην Τζαμάικα πρέπει να «αναζητήσουν καταφύγιο τώρα», ανακοίνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας (NHC).

Wow! Category 4 hurricane Melissa as seen from the ISS today.



Huuuge!pic.twitter.com/ndYKwMwOtl— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 26, 2025

«Προτρέπω τους Τζαμαϊκανούς να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την απειλή και να προστατευτούν», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες.

Τα δύο κύρια αεροδρόμια της Τζαμάικα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Norman Manley και το Διεθνές Αεροδρόμιο Sangster στο Μοντέγκο Μπέι, έκλεισαν την Κυριακή.

Ο τυφώνας αναμένεται στην Τζαμάικα αργά τη Δευτέρα ή νωρίς την Τρίτη. Το απότομο έδαφος θα αναγκάσει τον αέρα να ανέβει προς τα πάνω, αποσπώντας περισσότερη υγρασία από την καταιγίδα, το φαινόμενο «βρεγμένο σφουγγάρι», σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μετατρέποντας την τροπική υγρασία σε μανιασμένους χείμαρρους.

Οι κατολισθήσεις λάσπης είναι σχεδόν αναπόφευκτες και το εξαιρετικά ζεστό νερό της Καραϊβικής πολύ κάτω από την επιφάνεια, εμποδίζει την «ανακίνηση» ψυχρότερου νερού που μπορεί να αποδυναμώσει τους τυφώνες.