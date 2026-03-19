Ο Τσακ Νόρις μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο – Αγωνία για την υγεία του

Ο ηθοποιός Τσακ Νόρις μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο της Χαβάης λόγω ενός έκτακτου περιστατικού, σύμφωνα με πληροφορίες του ΤΜΖ.

Σύμφωνα με τις πηγές, τις τελευταίες 24 ώρες στο νησί Καουάι σημειώθηκε κάποιο ιατρικό επείγον περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα ο Τσακ Νόρις να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η φύση του περιστατικού, ωστόσο οι πληροφορίες λένε ότι ο Νόρις είναι σε καλή διάθεση.

Όπως αναφέρει το TMZ, την Τετάρτη προπονούνταν κανονικά στο νησί, κάτι που δείχνει ότι ό,τι συνέβη εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο.

Ο 86χρονος μόλις γιόρτασε τα γενέθλιά του νωρίτερα αυτό το μήνα και σηματοδότησε την περίσταση δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα social media που τον έδειχνε να προπονείται με έναν γυμναστή.