Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχασε τον έλεγχό του νοσοκομείου Αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας, το πιο μεγάλο στην περιοχή και αυτό που πολιόρκησε ο IDF πολύ στενά τις τελευταίες ημέρες.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο νωρίτερα σήμερα (15/11) στο Αλ Σίφα για να βρουν τους τρομοκράτες της Χαμάς, με όσα έζησαν όσοι βρίσκονταν στο νοσοκομείο να είναι φρικιαστικά.

«Θεωρούμε την ισραηλινή κατοχή πλήρως υπεύθυνη για τη ζωή και την ασφάλεια του ιατρικού προσωπικού, των τραυματιών, των ασθενών, των πρόωρων παιδιών και των εκτοπισμένων», ανέφερε το κυβερνητικό γραφείο των ΜΜΕ της Γάζας που ελέγχει η Χαμάς.

Ισραηλινοί στρατιώτες και άρματα αποσύρθηκαν απόψε από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας και αναδιατάχθηκαν γύρω από το μεγάλο νοσοκομειακό συγκρότημα, όπου το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στεγάζεται μια βάση της Χαμάς, ανέφερε ένας δημοσιογράφος που συνεργάζεται με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ έχει κατηγορήσει ανοιχτά τη Χαμάς, πως κρύβει τους αξιωματούχους της κάτω από τα νοσοκομεία της Γάζας.

Από το πρωί σήμερα, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε μια «στοχευμένη επιχείρηση» στο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου, εκτός από τους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό, έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες εκτοπισμένοι.

