«Ο Πούτιν σκότωσε τον σύζυγό μου», υποστήριξε η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του ηγέτη της Ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, σε μήνυμά της μέσω βίντεο τη Δευτέρα, στο οποίο τόνισε ότι θα συνεχίσει το έργο του και θα αγωνιστεί για μια ελεύθερη Ρωσία.

«Πριν από τρεις ημέρες ο (Ρώσος πρόεδρος) Βλαντίμιρ Πούτιν σκότωσε τον σύζυγό μου Αλεξέι Ναβάλνι. Ο Πούτιν σκότωσε τον πατέρα των παιδιών μου», επεσήμανε. Σκοτώνοντάς τον, «ο Πούτιν θέλησε να σκοτώσει την ελπίδα μας, την ελευθερία μας, το μέλλον μας», εκτίμησε η Γιούλια Ναβάλναγια.

Navalny's widow Yulia:

"I will continue Alexei Navalny's work. Continue to fight for our country together with you…Against war and corruption…And I urge you to stand beside me."

Yulia that she "knows why Putin killed Alexei" and "will soon tell about it" pic.twitter.com/jBEM5M2faf