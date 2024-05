Ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε ένα βίντεο που είχε αναρτηθεί στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social και στο οποίο υπήρχε μια αναφορά στο «ενιαίο Ράιχ», αφού το προεκλογικό επιτελείο του προέδρου Τζο Μπάιντεν και άλλοι επέκριναν τη διατύπωση αυτή που συχνά συνδέεται με το Ναζιστικό καθεστώς της Γερμανίας.

Το βίντεο, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, αναρτήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας και δεν ήταν πλέον διαθέσιμο, νωρίς το πρωί της Τρίτης. Ένα πρόσωπο που είχε γνώση του ζητήματος επιβεβαίωσε ότι αποσύρθηκε από τον ιστότοπο.

Το βίντεο παρουσίαζε μια θετική εικόνα της χώρας στην περίπτωση που ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος κερδίσει τον Μπάιντεν τον Νοέμβριο, παρουσιάζοντας υποθετικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων για την ακμάζουσα οικονομία και την καταστολή της μετανάστευσης στα νότια σύνορα των ΗΠΑ. Σε δύο σημεία του βίντεο, το κείμενο κάτω από έναν μεγαλύτερο τίτλο εφημερίδας γράφει: «Η βιομηχανική ισχύς αυξήθηκε σημαντικά (…) ωθούμενη από τη δημιουργία ενός ενιαίου Ράιχ». Το κείμενο είναι κάπως θολό και δύσκολα διαβάζεται με την πρώτη ματιά.

Donald Trump just posted a video on his social media calling for the “creation of a unified reich” after the video has text saying “what’s next for America?” WAKE UP!!! pic.twitter.com/lEdoMSMGx2