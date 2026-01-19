O Λεκορνί περνά τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία, παρακάμπτοντας τη Βουλή

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι θα αξιοποιήσει ένα συνταγματικό εργαλείο για να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς να απαιτηθεί ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, υποδεικνύοντας ότι διαθέτει αρκετή κοινοβουλευτική υποστήριξη για να αντιμετωπίσει τυχόν μομφές.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε απόψε, ο Λεκορνί επιβεβαίωσε ότι θα επικαλεστεί το άρθρο 49.3 του Συντάγματος, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν οδήγησαν σε συμφωνία, όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για ένα μέτρο που ο πρωθυπουργός είχε προηγουμένως αποκλείσει, καθώς είναι αντιδημοφιλές μεταξύ των βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιήσει ανάλογες κινήσεις για να ανατρέψουν τους προκατόχους του σε διαμάχες γύρω από τον προϋπολογισμό.

Αν και αναμένονται προτάσεις μομφής μέσα στην εβδομάδα, οι σοσιαλιστές βουλευτές -που έχουν καθοριστική σημασία σε τέτοιες ψηφοφορίες με την τρέχουσα κοινοβουλευτική σύνθεση- δήλωσαν ότι ενδέχεται να απέχουν, μετά τις πρόσφατες παραχωρήσεις του Λεκορνί σε θέματα φορολογίας και δημοσίων δαπανών.

Οι αλλαγές που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στοχεύουν στην προστασία των νοικοκυριών από αυξήσεις φόρων, στην ενίσχυση των εισοδημάτων όσων αμείβονται κοντά στον κατώτατο μισθό και στην ακύρωση σχεδίων περικοπών ορισμένων επιδομάτων. Ως ένδειξη καλής θέλησης προς τους Σοσιαλιστές, η κυβέρνηση συμφώνησε επίσης να παρατείνει για ένα ακόμη έτος τον προσωρινό φόρο στις μεγάλες εταιρείες.