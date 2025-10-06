Ο Diddy ασκεί έφεση κατά της ποινής των 50 μηνών φυλάκισης

Η νομική ομάδα του 55χρονου μουσικού παραγωγού Diddy ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της ποινής των 50 μηνών φυλάκισης, που του επιβλήθηκε μετά την ετυμηγορία που τον έκρινε ένοχο για μεταφορά προσώπων για πορνεία, ενώ είχε αθωωθεί για τις κατηγορίες περί σωματεμπορίας και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Ο δικηγόρος του Diddy, Μαρκ Ανιφίλο, κατήγγειλε την απόφαση του δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν, υποστηρίζοντας ότι αμφισβήτησε την ετυμηγορία των ενόρκων και ενήργησε σαν «13ος ένορκος». Η υπεράσπιση είχε ζητήσει ποινή έως 14 μήνες, ενώ το δικαστήριο όρισε 36 επιπλέον μήνες, πέραν του ενός έτους που ήδη εκτίει.

Ο Ανιφίλο τόνισε ότι η ποινή βασίστηκε στην έννοια του «εξαναγκασμού», ενώ, όπως υποστηρίζει, όλες οι ενέργειες ήταν συναινετικές μεταξύ ενηλίκων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ετυμηγορία των ενόρκων ήταν σαφής και δεν υπήρξε σωματεμπορία ούτε εκβιασμός.

Πρόκειται για στροφή στη στάση του δικηγόρου, ο οποίος αρχικά είχε εκφράσει θετική γνώμη για τον δικαστή Σουμπραμανιάν, επαινώντας την προσοχή και τη δίκαιη διαδικασία που τήρησε καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης.