Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι οι δυνάμεις του SDF δεν έχουν πρόθεση να τιμήσουν τη συμφωνία για την ενσωμάτωσή τους στη Συρία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) που τελούν υπό την ηγεσία των Κούρδων αφήνουν να εννοηθεί ότι “δεν έχουν πρόθεση” να τιμήσουν τη συμφωνία ενσωμάτωσης τους στις δομές του κράτους της Συρίας, ενώ αντί να το πράξουν αυτό προσπαθούν να το παρακάμψουν.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε σε μία συνέντευξη του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters και στο περιθώριο της διάσκεψης που πραγματοποιείται στη Ντόχα του Κατάρ, ότι η Άγκυρα δεν δίνει στη συριακή κυβέρνηση μία “λευκή επιταγή” για την καταπίεση μειονοτήτων, προσθέτοντας ότι όλοι στη Συρία “πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ελεύθεροι”.

Ο Φιντάν δήλωσε επίσης, ότι οι “πολιτικές αποσταθεροποίησης” του Ισραήλ στη Συρία, είναι το κύριο εμπόδιο στις προσπάθειες αποκατάστασης της ενότητας στη χώρα.