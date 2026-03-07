Ντουμπάι: Επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο – Η Emirates ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι πτήσεις μέχρι νεωτέρας

Η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοίνωσε σήμερα ότι οι όλες οι πτήσεις προς και από το Ντουμπάι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρίας στο Χ.

Η Emirates εκτελούσε κάποιες πτήσεις από το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι μέσω ασφαλών αεροδιαδρόμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

All flights to and from Dubai have been suspended until further notice.



⚠️Please do not go to the airport.



Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.



The safety of our passengers and crew is our… pic.twitter.com/6NhEajVslU— Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

Επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Επιχείρηση αναχαίτισης έλαβε χώρα σήμερα το πρωί πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ισχυρή έκρηξη από την οποία υψώθηκε σύννεφο καπνού στον ουρανό, με το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων να δηλώνει ότι αντιμετωπίζει επίθεση από το Ιράν.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 έδειξε αεροσκάφη να κάνουν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω Χ «μικρό περισταστικό που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση», από το οποίο δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, και διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».

Πριν από λίγο, η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοίνωσε μέσω Χ ότι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι.